James Rodriguez alla Juventus?/ Calciomercato, ultime notizie: il padre, “è molto amico di Cristiano Ronaldo”

La sessione di mercato di gennaio si è conclusa da pochi giorni, ma la Juventus sta già lavorando in vista di giugno. Diversi i profili sul taccuino della dirigenza bianconera, spunta anche James Rodriguez: il fantasista colombiano ha già comunicato al Bayern Monaco di non voler continuare la sua esperienza in Bundesliga e in estate ci sarà l’addio. L’ex Real Madrid farà dunque ritorno al Real Madrid, dove difficilmente reciterà un ruolo da protagonista, e la Juve pensa al blitz: Cristiano Ronaldo è un suo grande estimatore, apprezzandone le qualità nell’esperienza comune al Bernabeu. Marca negli scorsi giorni ha rivelato che Cr7 avrebbe chiamato James per convincerlo al trasferimento a Torino e l’assist del fuoriclasse portoghese potrebbe rivelarsi decisivo.

JAMES RODRIGUEZ JUVENTUS, LE PAROLE DEL PADRE

A confermare la possibile trattativa è stato Wilson Rodríguez, padre del trequartista colombiano: «Ha ricevuto tante offerte. La Juventus? È molto amico di Cristiano Ronaldo, sarebbe una destinazione molto gradita a James. Per come vedo il calcio italiano andare alla Juventus potrebbe essere la scelta giusta», le sue parole ai microfoni della Bild. Il classe 1991 ha raccolto 14 presenze e 3 reti tra campionato e Champions League, confermando le sue qualità anche in Germania: nonostante ciò, la sua esperienza in Bundesliga terminerà a fine stagione e nelle prossime settimane verrà scritto il suo futuro. Dopo l’ottimo avvio sotto la gestione di Carlo Ancelotti, i cambi di allenatore e le difficoltà vissute dal Bayern sembrano aver inciso sul percorso del 27enne.

