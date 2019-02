Juventus, Massimiliano Allegri “Dybala caso chiuso”/ Ultime notizie: “Bonucci e Chiellini? Siamo a buon punto”

E’ tutto pronto per Sassuolo-Juventus, gara in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha esordito con il caso Dybala: «Paulo ha chiesto scusa dopo la partita contro il Parma, è un ragazzo molto intelligente: ha una grossa responsabilità sulle spalle, la maglia numero 10 ma anche la fascia da capitano quando non c’è Chiellini. La società gli ha dato delle grandi responsabilità». Poi sul cambio di ruolo: «Non ha cambiato posizione in campo: gioca sempre nello stesso ruolo e tocca lo stesso numero di palloni di prima. La differenza sta nel compagno di reparto: Cristiano Ronaldo è diverso da Higuain, conta molto chi ha a fianco anche per ciò che concerne i gol da segnare».

MASSIMILIANO ALLEGRI ALLA VIGILIA DI SASSUOLO-JUVENTUS

Continua il tecnico della Juventus: «Siamo a buon punto, torna a disposizione la BBC. Abbiamo pareggiato la partita con il Parma per delle disattenzioni dei singoli ma abbiamo 60 punti. Sono stati crocefissi i centrali di difesa che hanno fatto una buona partita, seppur con qualche disattenzione». Sul Sassuolo di De Zerbi: «E’ uno degli allenatori più promettenti e a Sassuolo ha trovato la dimensione giusta per crescere: l’ambiente è sano e può mettere in pratica le sue idee. Potremmo incontrare difficoltà se non faremo girare bene la palla. Loro hanno entusiasmo e non hanno particolari pressioni di classifica, noi invece dobbiamo recuperare i punti persi contro il Parma». Un commento sulle condizioni di Bonucci e Chiellini: «In settimana potrete fare il titolo sulla BBC: Barzagli rientrerà nei prossimi giorni anche se non so se ci sarà già contro il Frosinone: siamo quasi tutti a disposizione, tolto Cuadrado».

