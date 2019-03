Leonardo Spinazzola show in Juventus Atletico/ Allegri lo elogia: “Che prestazione!”

Protagonista di un’ottima partita venerdì contro l’Udinese, Leonardo Spinazzola ha stregato tutti con la sua performance in Juventus Atletico Madrid. I bianconeri hanno trionfato 3-0 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, ribaltando in grande stile la sconfitta per 2-0 patita nella gara d’andata del Wanda Metropolitano, e il numero 37 ha sostituito più che degnamente l’assente Alex Sandro. Lanciato a sorpresa dal 1′ da mister Massimiliano Allegri, l’ex Atalanta ha giocato 67′ prima di essere sostituito con Paulo Dybala ed ha messo in evidenza tutte le sue qualità: corsa, dribbling e buona fase difensiva. Una prova che ha convinto la tifoseria bianconera presente allo Stadium, che al momento della sostituzione con la Joya gli ha riservato una standing ovation: un attestato di stima per l’ennesimo gioiello a disposizione del tecnico livornese.

LEONARDO SPINAZZOLA, L’ELOGIO DI MISTER ALLEGRI

Come dicevamo, la prestazione di Spinazzola ha convinto tutti, a partire da mister Allegri: «Ha fatto davvero una grande partita a sinistra, così come Bernardeschi e tutti gli altri. Bisognava fare una grande prestazione per cercare di passare il turno», le parole del tecnico livornese ai microfoni di Sky Sport. E sui social piovono elogi per il classe 1995, destinato a diventare un punto di riferimento dello scacchiere bianconero: «Spinazzola tra i tre migliori della partita. Ricordo che questa è la.sua prima partita di Champions e l’ultimo anno questo lo ha passato da infortunato. Questo ragazzo merita.di essere titolare!!!», «Sono felicissima per spinazzola ci ha dato cuore oggi», «Spinazzola è il miglior terzino che abbiamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA