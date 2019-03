Juventus, nuova maglia 2019-2020: foto/ Ecco la divisa bianconera dell’anno prossimo

Nuova maglia Juventus per la stagione 2019-20: arriva l’anticipazione sul web della casacca bianconera della prossima annata calcistica. Su Twitter impazzano le immagini della maglia della Vecchia Signora della prossima stagione, diversi account e testate giornalistiche certificano l’affidabilità della notizia: non mancano le sorprese! Addio, infatti, alle tradizionali strisce verticali: la nuova casacca realizzata da Adidas sarà sostanzialmente divisa in due parti, una bianca e una nera. Al centro, a dividere le due sezioni, una striscia rosa. Via la toppa dello sponsor: la scritta Jeep che campeggia tradizionalmente sulla casacca sarà apposta direttamente sul tessuto. Per quanto riguarda il retro della maglietta, è essenzialmente di colore nero: una mossa per facilitare la leggibilità dei nomi e dei numeri dei calciatori juventini. Sul web si è scatenato il dibattito, con la rivoluzione bianconera che passa anche da qui…

NUOVA MAGLIA JUVENTUS, STAGIONE 2019-20: LA FOTO

Dopo la nuova maglia della Roma, ecco l’indiscrezione bomba sulla nuova maglia della Juventus. Per il momento si conosce solo la prima divisa, con la seconda e la terza maglia che verranno rivelate presumibilmente nel corso delle prossime settimane. Una strategia minimal che, come dicevamo, ha diviso i sostenitori della Vecchia Signora: la maggioranza non sembra apprezzare il cambio di rotta. Ecco una carrellata di commenti: «La maglia è oggettivamente e indiscutibilmente brutta.che poi possa essere una genialata del marketing Juve potrà pure essere (sono loro che sanno di marketing), ma la maglia resta quella più brutta in assoluto,con un retro che è un rebus geometrico», «La maglia che gira in internet della Juve per il prossimo anno sembra fatta con una serie di pezze di stoffa messe insieme a casaccio… Del tipo “non avevo abbastanza stoffa per farla in un altro modo” », «La maglia della Juve è a righe..Non si può vedere». Qui di seguito la foto “rubata”

⚡ Rivelata la possibile maglia home #Juve 2019/20!

Note:

1) Il rosa sarebbe presente come da prime (https://t.co/4Pw0KFN1qz) e ultime (https://t.co/YIoEmARi89) proiezioni

2) Sarebbe stato accolto il #NoToppa (miracolo)! 😍💪

3) Il retro sarebbe in gran parte nero#JuJersey ⚪⚫ pic.twitter.com/ALI9UkFSc6 — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) 26 marzo 2019





