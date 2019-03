Juventus, Allegri: “Ronaldo rientra quando starà bene”/ “Kean? Devo tutelarlo”

Vigilia di Juventus-Empoli, Massimiliano Allegri fa il punto in casa bianconera alla vigilia della sfida valida per la 29° giornata di Serie A. Il tecnico livornese ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo: «Voci sulle visite a Barcellona? Di voci ne girano tante: Cristiano aveva il giorno libero ed è andato lì per cose commerciali sue: sta bene ma ci vuole prudenza come per tutti gli infortuni. Meglio saltare una gara che rischiare: siamo in una fase delicata della stagione. Rientrerà quando non ci sarà pericolo di ricaduta». Poi sulla sfida contro la formazione di Andreazzoli: «Dovremo fare una partita seria: voglio una squadra tosta, i tifosi che verranno allo stadio dovranno spingere la squadra, i tre punti ci porteranno verso il traguardo dello scudetto».

JUVENTUS, ALLEGRI: “DEVO TUTELARE KEAN”

Massimiliano Allegri ha poi parlato di Moise Kean: «E’ un ragazzo giovane e deve stare tranquillo: ha segnato con la Nazionale, ma la mia paura è legata a quando finirà questa sbornia mediatica. Vale per i calciatori più grandi, figuriamoci per un ragazzo giovane come lui: è importante trovare equilibrio, io in qualche modo devo tutelarlo perché so come sono fatti i giovani». «Domani riposa sicuramente Bonucci, giocano due tra Chiellini, Rugani e Caceres» sottolinea il tecnico della Juventus, che si sofferma poi sul rinnovo di Daniele Rugani: «E’ un giovane importante sia per la Juventus che per la Nazionale italiana: la società ha fatto bene a prolungargli il contratto». Una battuta su Paulo Dybala: «Ho parlato con lui: è un calciatore che può fare bene e vuole dare il suo meglio: domani dovremo pensare all’Empoli e a vincere, non ci sono scuse e alibi di mezzo».

