Pronostico Juventus Empoli/ Rampulla: bianconeri stra favoriti in casa (esclusiva)

Il campionato italiano torna in campo dopo la sosta delle nazionali e ci propone la partita Juventus Empoli, prevista oggi alle ore 18,00 a Torino, anticipo della 29^giornata di Serie A. La formazione bianconera si presenta però priva di Cristiano Ronaldo, che si è infortunato col Portogallo, e inoltre viene dalla sconfitta col Genoa per 2-0 a Marassi: la Vecchia Signora sicuramente ha voglia di un riscatto immediato. L’Empoli, quartultimo in campionato, viene dal successo in casa per 2-1 sul Frosinone: un risultato positivo che rilancia i toscani in chiave salvezza. Per presentare Juventus Empoli, abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà, qual è il suo pronostico? Una partita sulla carta favorevole alla Juventus anche se poi tutti gli incontri sono da giocare e non c’è mai niente di scontato nel calcio. L’Empoli poi è squadra che lotta per salvarsi e gioca tutte le partite dando tutto in campo. Non sarà da sottovalutare.

Che Juventus si aspetta? Una Juventus grintosa, arrabbiata anche dopo la sconfitta col Genoa dove non aveva offerto una grande prestazione. Una Juventus che quindi vorrà tornare al successo in campionato.

Il campionato pare ormai finito: potrebbe subentrare un po’ di rilassamento dei bianconeri? No, la Juventus non è squadra che concepisce il calcio in questa maniera. Nonostante i quindici punti di vantaggio che ha sul Napoli e l’attenzione alla Champions la formazione di Allegri giocherà sempre concentrata.

Kean potrebbe partire titolare per l’infortunio di Cristiano Ronaldo? Perchè no, del resto la rosa bianconera è molto ampia. Lo stesso Kean è veramente un grande talento…

Anche Dybala dall’inizio? Anche lui potrebbe scendere in campo dall’inizio della partita.

Come giocherà l’Empoli a Torino? Pronto a fare la sua partita, non smentendo la solita fisionomia, l’identità di gioco che ha sempre avuto. Un Empoli che cercherà di strappare un risultato positivo a Torino.

Le speranze di risultato sono affidate soprattutto a Ciccio Caputo? Ciccio Caputo è un ottimo attaccante, di grande valore tecnico. Non sarà sbagliato quindi affidarsi a lui da parte dell’Empoli per portare a caso un risultato positivo con la Juventus.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dico Juventus che avrà voglia sicuramente di rifarsi della sconfitta col Genoa.

(Franco Vittadini)



