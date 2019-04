Juventus, Allegri: “CR7 sta meglio”/ “Chiellini out con il Milan. Su Bonucci-Kean…”

Juventus-Milan, Vecchia Signora a caccia di punti importanti per blindare il discorso scudetto: Massimiliano Allegri ha fatto il punto in casa bianconera alla vigilia della sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. La prima domanda, ovviamente, è sulle condizioni di Cristiano Ronaldo a pochi giorni dalla sfida con l’Ajax in Champions League: «Sta meglio: a cinque giorni dalla gara ci sono dei buoni segnali, vedremo l’evolversi. Lui sta facendo di tutto per esserci, noi speriamo di averlo in campo». L’allenatore livornese ha parlato della corsa scudetto: «Quando lo vinceremo sarà una bellissima serata che dovremo festeggiare: vincere otto scudetti di fila non è mai facile, i nostri numeri sono incredibili. Il Napoli viaggia ad una media scudetto, noi stiamo andando ancora meglio: avere 81 punti a otto giornate dalla fine del campionato non era semplice».

MASSIMILIANO ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVENTUS-MILAN

Allegri è poi tornato sul caso Kean-Bonucci: «La forma di razzismo va sempre perseguita e non può mai essere giustificata, mai e poi mai. Io ho parlato del comportamento del calciatore, ma non volevo certamente giustificare i comportamenti del pubblico. Il discorso sul suo atteggiamento è diverso: a volte fa delle cose che non dovrebbe fare, come irridere gli avversari a risultato acquisito. Tutti i giocatori devono avere un comportamento corretto e rispettoso. Bonucci ha detto delle cose a caldo e poi ha rettificato subito». Poi sul possibile undici per la sfida contro la formazione di Gennaro Gattuso: «Chiellini starà fuori, mentre gli altri li devo valutare: da domani a mercoledì avremo tutto il tempo per recuperare».

