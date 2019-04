Juventus campione d’Italia se…/ Oggi può vincere lo scudetto: i risultati utili

La Juventus oggi può diventare campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Il conto alla rovescia era partito da tempo, ma ora con la Champion in ballo si va di fretta verso il tricolore. E infatti il titolo è ormai ad un passo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Serve solo l’aritmetica per festeggiare la vittoria di un campionato che è stato dominato. Se dunque il Napoli rimediasse una sconfitta contro il Genoa, la Juventus potrebbe festeggiare già oggi l’ottavo scudetto di fila. Il distacco di ben 21 punti sarebbe infatti incolmabile per la squadra di Carlo Ancelotti a sette giornate dalla fine, considerando anche che la Juventus ha vinto entrambi gli scontri diretti con il Napoli. E se invece il Napoli vincesse contro il Genoa? Allora la Juventus potrebbe diventare campione d’Italia nel prossimo turno. I tre punti contro il Milan hanno dato al club di Allegri un match point per la trasferta di Ferrara contro la Spal. In quella giornata il Napoli giocherà a Verona contro il Chievo.

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA SE… OGGI LO SCUDETTO?

La vittoria della Juventus a Cagliari e la sconfitta del Napoli a Empoli ha fatto anticipare i preparativi scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri potrebbe già fare festa, anche se è impossibile pensare ad una festa con la sfida di Champions contro l’Ajax che incombe… Con la vittoria contro il Milan, la Juventus deve sperare nella sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Genoa per avere la certezza aritmetica del suo trionfo. Tutto merito di un vantaggio record accumulato in questa stagione da incorniciare. Dopo trenta partite di campionato è arrivata a 18 punti di vantaggio: non si era mai visto in Serie A, neppure nella famosa stagione del record di 102 punti firmato dalla Juventus di Antonio Conte. All’epoca infatti i punti di vantaggio sulla Roma erano 11: 81 contro 70. E quindi oggi, a sette giornate dalla fine del campionato, la Juventus può cucirsi già lo scudetto. In tal caso le sfide contro Fiorentina, Inter, Torino, Roma, Atalanta e Sampdoria potrebbero essere delle “passerelle”. Mal che vada, il prossimo match point andrà in scena a Ferrara, sabato 13 aprile, contro la Spal oppure prima di Pasqua all’Allianz Stadium contro la Fiorentina.

