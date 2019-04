Allegri: “Cristiano Ronaldo gioca”/ Ajax-Juventus: “Faremo una gara offensiva”

Ajax-Juventus, vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League: Massimiliano Allegri prende la parola in conferenza stampa. Sciolto immediatamente il dubbio Cristiano Ronaldo: «A meno che non succeda qualcosa di particolare, Ronaldo dovrebbe giocare: dispiace per Chiellini ed Emre Can, ma tutti gli altri stanno bene. Douglas Costa recupera, Dybala ha fatto un buon allenamento questa mattina e questo mi lascia ben sperare. Rugani giocherà al centro della difesa e per lui è un test importante, sono certo che farà molto bene».

“DOBBIAMO GIOCARE UNA PARTITA OFFENSIVA E CORAGGIOSA”

Prosegue il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport: «Si pensa un po’ anche al ritorno nelle scelte di formazione? Visto com’è andata a Madrid è meglio cominciare a pensare dalla prima. Domani dobbiamo giocare una partita offensiva e coraggiosa, non si può pensare di venire qui senza far gol perché capita poche volte di ribaltare una partita». Ancora sulla sfida con la formazione di Erik Ten Hag «C’è da sottolineare che la squadra sta bene e possiamo mettere le basi per il passaggio del turno. Tra quattro giorni poi potremmo festeggiare lo scudetto. Domani giocheremo un bel quarto di finale contro una squadra che ha saputo eliminare il Real Madrid, per noi è un test importante». Queste, invece, le parole di Daniele Rugani: «Che impressione mi ha fatto l’Ajax? Abbiamo visto tutti cos’hanno fatto contro il Real, questo gioco a tutto campo con le ripartenze possono mettere in difficoltà. Dobbiamo fare sicuramente tesoro della lezione di Madrid per non ripetere certi errori».

