Conferenza stampa Allegri/ Streaming video e diretta tv: Juventus, perché l’addio?

Grande attesa per la conferenza stampa di Allegri. Alle ore 14.00 di oggi pomeriggio l’allenatore ormai uscente della Juventus incontrerà la stampa con il presidente Andrea Agnelli presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Ieri è arrivata la notizia ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, scatenando di conseguenza un gran numero di ipotesi sia sul nome del prossimo allenatore bianconero sia sul futuro di Allegri, che è ormai uno dei tecnici più quotati nel panorama internazionale grazie a cinque scudetti consecutivi che hanno reso memorabile l’avventura di Allegri alla Juventus. Chissà se oggi ne sapremo di più circa il futuro, di certo scopriremo qualche dettaglio in più sui perché di questo addio e dunque sulla fine di un ciclo che resterà comunque tra i più vincenti di sempre in Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

La conferenza stampa di Allegri sul proprio addio alla Juventus sarà sicuramente seguita in diretta tv dai canali di informazione, sportiva ma non solo. Inoltre, possiamo anche ricordare la diretta streaming video sul canale tematico bianconero on-line, Juventus Tv, così come tutti gli altri contatti ufficiali della Juventus sui vari social network, che certamente seguiranno l’evento in tempo reale.

CONFERENZA STAMPA ALLEGRI: LE PRIME PAROLE DOPO L’ADDIO ALLA JUVENTUS

In attesa della conferenza stampa di Allegri, il punto di riferimento è la nota ufficiale emessa ieri dalla Juventus, una riga molto chiara ma secca: “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020”. Si chiuderà così fra una settimana un’avventura fatta di 271 partite ufficiali (comprese le due ancora mancanti) fra tutte le competizioni, delle quali vinte il 71%. In bacheca per la Juventus sono arrivati cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre a due finali di Champions League raggiunte ma perse nel 2015 e nel 2017. Possiamo considerare fisiologica la fine di un ciclo così lungo e vincente, ma naturalmente c’è grande curiosità per scoprire il perché. Più difficile invece ipotizzare che arrivino già notizie sul futuro, sia di Max Allegri sia della panchina della Juventus, ma naturalmente saranno importanti le parole sia del tecnico livornese sia di Andrea Agnelli.



