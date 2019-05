Mourinho alla Juventus?/ Perché l’arrivo dello Special One non è impossibile

Mourinho alla Juventus? Un’indiscrezione sta prendendo piede da quando è stato annunciato che Allegri non sarà più l’allenatore bianconero. La voce arriva dal Portogallo, dove vengono evidenziati i contatti tra la Juventus e Jorge Mendes, il potete agente che non solo si occupa di Cristiano Ronaldo, ma anche – appunto – dell’ex tecnico dell’Inter. C’è chi sostiene che non sia il profilo ideale per la Juventus, anche per il rapporto che aveva con Ronaldo al Real Madrid, ma nel calcio può succedere di tutto, lo stesso addio di Allegri lo dimostra. Da quando ha lasciato il Manchester United, lo Special One ha attirato su di sé le attenzioni e le curiosità di molti club, tra cui anche la Roma. Prima di essere accostato alla Juventus, i rumors lo avevano avvicinato al Bayern Monaco. Di sicuro il Paris St Germain è un’ipotesi che Mourinho non prende in considerazione. «È impossibile, non si può allenare un club che ha già un allenatore. Posso parlare se in un club c’è una porta aperta». Quella della Juventus lo è…

MOURINHO ALLA JUVENTUS? MORATTI SPERA DI NO

José Mourinho è tra le opzioni della Juventus per la panchina. Un’idea clamorosa, considerando il passato nerazzurro del portoghese. Ma non è un qualunque ex allenatore dell’Inter, è colui che nel 2010 conquistò il Triplete, l’ambito traguardo della Juventus, che si “accontenterebbe” anche solo della Champions League nella prossima stagione. Una voce, un’ipotesi suggestiva, che a Massimo Moratti non piace. «Se andasse alla Juve la prenderei male, ma spero e credo non possa finire in bianconero», ha dichiarato l’ex presidente nerazzurro. Stando a quanto riportato da Money.it, ci sarebbero stati dei contatti tali che c’è già la proposta di uno stipendio dagli 8 ai 10 milioni di euro l’anno, una somma economicamente sostenibile, considerando che più o meno su quelle cifre si aggira il compenso di Allegri. Tra gli estimatori di Mourinho ci sarebbe Pavel Nedved. Ma come si metterebbe con Cristiano Ronaldo? Il loro agente in comune, Jorge Mendes, è pronto a fare da pacere.

