Pjanic al Psg? “Tutto può succedere”/ Calciomercato, Juventus su Rabiot e Pogba

Miralem Pjanic via dalla Juventus? Il regista bianconero si è messo clamorosamente sul mercato attraverso un’intervista a Canal+. Da Parigi ha aperto all’addio e al trasferimento al Paris St Germain. «È uno degli otto club più grandi in Europa, e in Champions vogliono andare più avanti di quanto siano riusciti a fare finora», ha dichiarato il centrocampista bosniaco. Poi si è fatto un po’ più esplicito: «Si tratta di un club dove tutti i giocatori vorrebbero andare perché c’è un progetto sportivo, dei grandi giocatori, e quindi il Psg ha davvero l’opportunità di vincere la Champions». I segnali che partono da Parigi e arrivano a Torino sono chiari. La Juventus ascolta attentamente, il Paris Saint Germain ragiona in vista della finestra estiva di calciomercato. Si tratta di un club rispettato nel giro dei giocatori, e quindi in caso si rimane in ascolto». L’interesse del Psg stuzzica dunque Pjanic, anche perché «tutto è possibile nel calcio».

PJANIC AL PSG? JUVENTUS SU RABIOT E POGBA

L’ipotesi di lasciare la Juventus è concreta per Miralem Pjanic: «Sono da otto anni in Italia e al terzo anno alla Juve, in un grande club, ma poi nel calcio non si sa mai cosa possa succedere». Il regista bianconero è consapevole però che l’addio è possibile se «tutti sono d’accordo». Il riferimento è all’eventuale offerta del Paris Saint Germain, che dovrà soddisfare la valutazione che la Juventus fa del suo giocatore. Dopo avergli rinnovato il contratto fino al 2023, valuta il suo cartellino 80 milioni di euro. Potrebbero essere utili per finanziare l’eventuale clamoroso ritorno di Pogba. Non è da escludere, secondo la Gazzetta dello Sport, un incrocio di calciomercato proprio con il Psg. Lì c’è Adrien Rabiot, che però però il trasferimento a parametro zero chiede un ingaggio da 10 milioni di euro netti. Una cifra importante e molto impegnativa, che la dirigenza bianconera spera di limare e che non escluderebbe l’operazione Pogba.

