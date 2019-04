Pronostico Inter Juventus/ Tricella: Politano vero trascinatore nerazzurro(esclusiva)

E’ il Derby d’Italia che andrà in scena stasera alle ore 20.30 tra Inter e Juventus a San Siro, valido per la 34^ giornata di Serie A. Un appuntamento quindi ben prestigioso a cui i Bianconeri arrivano vantando ormai 87 punti e l’ottavo scudetto di fila. I nerazzurri invece torneranno in campo a quota 61 punti in classifica e dopo il pareggio sempre a San Siro con la Roma. Per questo finale di stagione quindi, all’Inter resta l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alla Champions League, ben vicino. A prescindere dalla posta in gioco, quella di stasera è partita che sfugge anche alle logiche del campionato, una rivalità che è ormai diventata sempre più forte. Vincere lo scontro tra Inter e Juventus è sempre una questione di prestigio, un successo di grandissimo valore. Per presentare il Derby d’Italia abbiamo sentito Roberto Tricella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che però hanno ottenuto il loro obiettivo stagionale, lo scudetto la Juventus. Mentre l’Inter è ormai vicina alla qualificazione in Champions League.

Si aspetta un’Inter aggressiva pronta a fare il match? Credo che l’Inter possa anche aspettare la Juventus, visto che potrà puntare su due risultati su tre. Quindi dovrebbe scegliere questa tattica per poi colpire la Juve in contropiede.

Perisic punto di riferimento e trascinatore dell’Inter? Perisic ha un grande cambio di passo, ma il vero trascinatore della squadra di Spalletti questa stagione è stato Politano. Lui potrebbe essere il punto di riferimento della formazione nerazzurra stasera.

Juventus ha già vinto il campionato, ma è sempre Il Derby d’Italia…. La Juventus ha già vinto lo scudetto ma fino a fine anno non vorrà concedere niente a nessuno e darà il massimo per fare sempre il meglio.

C’è anche grande rivalità tra i due club. C’è una grande rivalità tra Inter e Juventus e queste sono proprio partite speciali che vanno al di là anche della classifica, dei risultati ottenuti durante la stagione. E’ proprio il Derby d’Italia…

Chi giocherà tra Cuadrado e Kean? Penso che possa giocare Kean un calciatore esperto in grado di dare sostanza, qualità a centrocampo. Kean potrebbe entrare durante il corso dell’incontro e aggiungere tutta la sua qualità.

Dove si deciderà Inter Juventus? Potrebbero essere proprio gli episodi a decidere Inter Juventus.

Quali potrebbero essere gli uomini partita di questa grande classica? Credo Politano e Lautaro Martinez, un giocatore che mi piace molto da una parte e Cristiano Ronaldo dall’altra. Cristiano Ronaldo fa bene a voler giocare sempre, con la sua classe decide sempre ogni partita…

Il suo pronostico su quest’incontro. E’ una partita da tripla, ma metterei anche un X2 visto che la Juve avrà mille motivazioni per far vedere che è sempre la più forte. Questa sarà proprio una partita speciale per lei…

(Franco Vittadini)



