Pronostico Juventus Atalanta/ Cuccureddu: Champions possibile per la Dea (esclusiva)

Partita di grande importanza stasera alle ore 20.30 a Torino per la 37^ giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta. La formazione bianconera torna di fronte al pubblico di casa viene dalla sconfitta di Roma all’Olimpico, ma ormai ha vinto lo scudetto e non chiede molto altro a questa stagione. Di fronte ecco oggi la Dea di Gasperini, che viene dalla vittoria in campionato col Genoa, ma pure dal KO in finale di Coppa Italia con la Lazio. La formazione nerazzurra però ha parecchi motivi per cercare con convinzione i tre punti oggi: la qualificazione in Champions League sarebbe veramente un grande obiettivo e tornare da questa trasferta con un risultato positivo sarebbe l’ideale. Si annuncia quindi una sfida molto bella e combattuta. Per presentare Juventus Atalanta abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, combattuta, interessante, tra una Juventus che in ogni caso dovrà onorare il campionato e un’Atalanta ancora con molte motivazioni.

Si aspetta una grande Juventus? Mi aspetto una Juventus che giochi bene, che punti a vincere. Anche se la formazione bianconera ormai ha vinto lo scudetto, la stagione non è finita. Bisogna giocare bene per i tifosi, anche per rispetto delle altre squadre, bisogna sempre mostrare un grande calcio!

Ci sarà il ritorno di Dybala? Potrebbe essere, del resto anche lui potrebbe giocare dall’inizio e disputare un match importante.

Barzagli per l’ultimo incontro davanti al suo pubblico? Rendergli omaggio mi sembra proprio giusto, mi sembra una cosa ideale per un giocatore che ha dato tanto alla Juventus e al calcio italiano…

Che Atalanta si aspetta dopo la sconfitta in Coppa Italia? Un’Atalanta pronta a dare tutto, le motivazioni ci sono, andare in Champions League sarebbe un grande risultato. L’Atalanta darà il massimo contro la Juve.

Quante le possibilità della formazione bergamasca di andare in Champions League? Ci sono e se le giocherà è normale che la squadra di Gasperini voglia ottenere questo obiettivo così importante.

Spazio a Barrow durante questo match? Poi vedremo come andrà la partita, vedremo se Barrow entrerà in campo e darà il suo apporto per la formazione bergamasca contro quella bianconera.

Il suo pronostico su quest’incontro. Do sempre la vittoria alla Juventus quando gioca, credo che anche questa volta possa conquistare il successo.

