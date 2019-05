Keita, scherzo Iene ha aggravato infortunio?/ Video mai andato in onda: è giallo

Keita Baldé vittima delle Iene. Ma in questo caso la parola “vittima” non è un’esagerazione per definire il protagonista dello scherzo della trasmissione di Italia Uno. A quanto pare l’attaccante senegalese dell’Inter ha infatti pagato a carissimo prezzo la verve comica delle Iene, al punto che il suo percorso in nerazzurro rischia di essere compromesso proprio a causa di uno scherzo riuscito male. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport, secondo cui Keita sarebbe finito nel mirino delle Iene la sera del 17 febbraio, dopo Inter-Sampdoria. E’ il periodo in cui in casa Inter a tenere banco è il caso Icardi e con il solo Lautaro a disposizione mister Spalletti ha bisogno di attaccanti come il pane. Keita dopo aver segnato con l’Empoli si è procurato il 16 gennaio una distrazione muscolare, ma il suo rientro è questione di giorni. O almeno così sembrava prima dello scherzo delle Iene.

KEITA, INFORTUNIO AGGRAVATO DA SCHERZO IENE?

Cos’è successo al ritorno da San Siro dopo Inter-Sampdoria? Keita Baldé, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viene attirato dalle Iene in un noto hotel di Milano: è evidentemente una trappola che gli autori di Italia 1 hanno architettato con l’aiuto della fidanzata Simona Guatieri. Ma qualcosa quella sera non va come dovrebbe, lo scherzo supera i limiti, al punto che non viene mandato in onda per decisione dell’attaccante, che non firma la liberatoria. In quell’albergo si vivono attimi concitati e Keita, chissà per quale motivo, si ritrova a scappare. Cosa c’entra con il suo percorso all’Inter? Risposta: il giorno dopo Spalletti e lo staff medico verificano una situazione fisica dell’attaccante peggiorata. Il tecnico di Certaldo, prima del match successivo col Rapid, ammette in conferenza stampa: “Keita? Pensavamo di averlo già a disposizione, purtroppo non è così, non so dire quando tornerà”. Il rientro si materializzerà 20 giorni più tardi: tre settimane in cui Keita avrebbe potuto provare a scrivere il suo destino. Ora pensare che l’Inter possa sborsare 34 milioni per il suo riscatto è fantascienza. Chissà, senza quello scherzo…

