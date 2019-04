LAZIO, STRISCIONE CHOC SU MUSSOLINI/ Video piazzale Loreto: Sala contro gli ultras

È degli Irriducibili, uno dei gruppi più duri della Curva Nord della Lazio, lo striscione choc apparso oggi a piazzale Loreto a Milano. “Onore a Benito Mussolini”, il testo scelto in un luogo tutt’altro che casuale, visto che lì il fondatore del Partito nazionale fascista venne esposto dopo la morte dai partigiani. E questo alla vigilia del 25 aprile, la Festa della Liberazione. Visto che negli stati non possono essere introdotti striscioni politici, i tifosi della Lazio si sono “divertiti” a provocare lontano da San Siro. Ma il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha usato la sua pagina Facebook per lanciare un messaggio. «Anche cercando di non drammatizzare, non si può non capire che si stanno superando certi limiti. E che la denuncia di tutto ciò spetta soprattutto alla politica. A tutta la politica però. Milano è e resterà sempre una città profondamente antifascista», ha scritto il primo cittadino. (agg. di Silvana Palazzo)

ULTRAS LAZIO, STRISCIONE CHOC SU MUSSOLINI

“Onore a Benito Mussolini”, questo il testo dello striscione srotolato dagli ultras della Lazio in piazzale Loreto a Milano, dove stasera si giocherà la partita contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il gruppo degli Irriducibili, storica fazione ultrà biancoceleste dalla forte connotazione di estrema destra, ha esposto lo striscione provocatorio alla vigilia del 25 aprile. Al breve blitz hanno partecipato circa una settantina di tifosi, che si sono radunati all’angolo con corso Buenos Aires. Gli ultras della Lazio, come riportato da Il Giorno, hanno scandito slogan fascisti e fatto saluti romani, nel piazzale in cui il cadavere di Benito Mussolini fu esposto a testa in giù insieme a quello di altri gerarchi fascisti. «È una cosa allucinante, una nostra iscritta ci ha avvisato delle striscione portato da una settantina di persone che hanno intonato canti e slogan fascisti e hanno fatto saluti romani», ha dichiarato il presidente dell’Anpi milanese, Roberto Cenati.

CORI FASCISTI E SALUTI ROMANI A PIAZZALE LORETO

La provocazione neofascista è stata firmata dagli “Irriducibili” della Lazio. Poco dopo le 14 un gruppo di ultrà biancocelesti ha srotolato in corso Buenos Aires, all’altezza del civico 97, lo striscione sopracitato e i militanti hanno scandito molti slogan fascisti e hanno fatto il saluto romano. «È insopportabile che avvengano simili provocazioni alla vigilia del 25 aprile. Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili», ha spiegato il presidente milanese dell’Anpi Roberto Cenati. «È ora di dire basta. Si sciolgano le organizzazioni neofasciste e neonaziste, applicando le leggi Scelba e Mancino», ha poi aggiunto. L’episodio non può che incrementare la tensione per la gara di stasera. I tifosi della Lazio arrivati a Milano sono 4mila. Nelle settimane passate sono assurti alla cronaca anche per i cori razzisti contro Bakayoko, centrocampista rossonero, e che sono gemellati con la Nord interista.





