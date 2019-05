Lecce, Palermo promosso in Serie A?/ I risultati utili per la promozione

Lecce o Palermo promosso in Serie A? Oggi pomeriggio l’ultima giornata di Serie B dovrà sciogliere il dilemma relativo alla seconda e ultima promozione diretta dalla Serie B alla massima categoria, dopo quella già ottenuta dal Brescia con ampio anticipo. Le partite da seguire saranno Lecce Spezia e Palermo Cittadella, entrambe con inizio alle ore 15.00. Dobbiamo purtroppo evidenziare subito il fatto che il Palermo rischia di vedere decisa la propria stagione più nelle aule di tribunale che sui campi da calcio, a causa degli illeciti amministrativi di cui la società siciliana è accusata per responsabilità sia diretta sia oggettiva. Nella peggiore delle ipotesi per il Palermo potrebbe essere decretata addirittura l’esclusione dal campionato, o comunque ci potrebbero essere dei punti di penalizzazione che stravolgerebbero la classifica. Dunque tutti i calcoli che andremo a fare sono naturalmente relativi alla battaglia sul campo, anche se purtroppo è concreto il rischio che il verdetto definitivo sulla Serie B 2018-2019 possa essere emesso altrove, fatto al quale il calcio italiano sembra essersi ormai abituato.

LECCE, PALERMO PROMOSSO IN SERIE A? I RISULTATI UTILI

Tutto questo premesso, in modo doveroso anche se con una certa amarezza, possiamo adesso finalmente fare i calcoli della situazione della classifica di Serie B per quanto riguarda la lotta promozione tra Lecce e Palermo. Va detto che si tratta di una situazione piuttosto semplice, dal momento che sono coinvolte solamente due squadre. Il Lecce è secondo con 63 punti, seguito dal Palermo a quota 62. Un punto è una differenza minima, ma che può fare la differenza a questo punto: il Lecce sarà promosso se farà lo stesso numero di punti del Palermo e dunque in caso di vittoria sarà a posto. I rosanero invece inseguono e di conseguenza non sono autosufficienti: anche una vittoria non basterebbe, se vinceranno pure i pugliesi. Un sorpasso del Palermo si concretizzerebbe in caso di vittoria rosanero con pareggio oppure sconfitta per il Lecce, ma c’è anche la possibilità di un arrivo a pari punti, in caso di sconfitta del Lecce e contemporaneo pareggio del Palermo. In questo caso sarebbero i siciliani a fare festa, perché gli scontri diretti sono nettamente favorevoli ai rosanero, vittoriosi per 2-1 sia in casa sia in trasferta, dunque il Lecce deve evitare un arrivo a pari punti.

