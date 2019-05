Lecce promosso in Serie A se…/ Il Padova raddoppia con Cappelletti, adesso è dura

Il Lecce si allontana sempre più dalla promozione in Serie A: al 56’ è infatti arrivato il raddoppio di un Padova ancorato con le unghie e i denti alla salvezza – o al playout – e che trova la rete con Daniel Cappelletti, difensore goleador. Festeggia la squadra di Matteo Centurioni, che sta anche tendendo un orecchio a quanto succede sugli altri campi e non può gioire per il terzo gol del Livorno a Verona e il pareggio del Venezia a Cosenza; siccome però stiamo parlando delle possibilità del Lecce di festeggiare la promozione con due turni di anticipo, dobbiamo dire che a questo punto la squadra di Fabio Liverani si trova a dover scalare una montagna: per essere promosso oggi, il club salentino deve segnare tre gol altrimenti dovrà rimandare ogni discorso alla prossima giornata, con il rischio che il fattore psicologico giochi brutti scherzi. Manca circa mezz’ora per chiudere la partita dello stadio Euganeo, e potrebbero arrivare altre sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE PROMOSSO IN SERIE A SE… GOL DI BARAYE

Il Lecce vede la promozione in Serie A allontanarsi, almeno riguardo la giornata odierna: partito con grande entusiasmo per il pareggio interno del Palermo, il club salentino ha subito gol a Padova dopo appena tre minuti, autore della marcatura Yves Baraye. A questo punto la situazione cambia: per festeggiare la promozione diretta con due giornate di anticipo il Lecce deve necessariamente vincere, perchè solo così otterrebbe 7 punti di vantaggio su un Palermo che ha la doppia sfida a favore. Questo naturalmente significa che i giallorossi nel secondo tempo dovranno segnare due gol per anticipare l’arrivo al traguardo e non vivere brutte sorprese; ricordiamo che il Lecce deve giocare solo una partita perchè ha il turno di riposo ancora da effettuare, dunque avrà eventualmente una sola possibilità di chiudere i conti da parte sua. Ad ogni modo manca ancora un tempo da giocare, e il Padova farà bene a non sottovalutare la squadra pugliese che sente davvero vicino l’obiettivo e non se lo vuole fare sfuggire… vedremo dunque in che modo proseguirà la partita dell’Euganeo, che a questo punto può diventare ancora più bella. (agg. di Claudio Franceschini)

SERVE UNA VITTORIA

Lecce promosso in Serie A se… la formazione di Fabio Liverani potrebbe festeggiare già oggi l’aritmetica promozione nella massima serie. Giallorossi in campo in questi minuti all’Euganeo contro il Padova e, complice il risultato di 2-2 tra Palermo e Spezia, potrebbero ottenere il via libero diretto alla A. Attualmente al secondo posto dietro al Brescia di Eugenio Corini, i salentini arrivano a questo appuntamento a +4 sul Palermo di Delio Rossi: 63 punti raccolti grazie ad una striscia di vittorie impressionante e alle straordinarie statistiche raccolte dai centravanti Andrea La Mantia e Marco Mancosu, entrambi in doppia cifra. Insomma, il traguardo è vicino e la compagine allenata da Liverani potrebbe stappare lo champagne con due turni di anticipo rispetto alla regolare fine del campionato di Serie B.

I RISULTATI UTILI A PADOVA

Come dicevamo, in questo momento il Lecce ha quattro punti di vantaggio sul Palermo di Delio Rossi con una partita in meno, ovvero quella che si sta giocando in questi minuti all’Euganeo contro il Padova: passando ai risultati utili e alle combinazioni, i giallorossi sarà promosso matematicamente in Serie A nel caso in cui battesse i biancoscudati. Infatti, in virtù del pareggio già sancito tra rosanero e Spezia, La Mantia e compagni hanno tra le mani il proprio destino. Qualora riuscissero ad ottenere i tre punti, sarà festa in tutta Lecce: non ci resta che attendere il triplice fischio dell’Euganeo. Un traguardo che avrebbe del clamoroso, considerando che il Lecce è una neopromossa: gran merito al lavoro del tecnico Liverani e di un reparto avanzato dai numeri impressionanti: La Mantia 16 gol, Mancosu 12 gol, Palombi e Tabanelli a quota 8 centri.



