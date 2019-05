Lecce promosso in Serie A se…/ Turno di riposo, la promozione dipende dal Palermo

Il Lecce sarà promosso in Serie A alla 37^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019? I salentini hanno già sprecato un match point, ne avranno un altro a disposizione ma quello di oggi è particolare: la squadra di Fabio Liverani infatti potrebbe trovarsi a festeggiare la promozione senza giocare. Non che sia una novità, in un’epoca nella quale è particolarmente difficile trovare un’intera giornata in contemporanea secondo il calendario; tuttavia l’anomalia è data in questo caso da un altro problema, del quale parleremo approfonditamente tra poco. Diciamo allora che per essere promosso in Serie A con una giornata di anticipo il Lecce dovrà sperare che il Palermo perda: i rosanero sono ospiti dell’Ascoli, che per la seconda giornata consecutiva sono arbitri della lotta alla promozione (mercoledì hanno perso a Brescia, e le rondinelle hanno festeggiato). Al momento il Lecce ha 4 punti di vantaggio, ma il Palermo ha vinto entrambe le sfide dirette: questo ovviamente significa che se la squadra di Roberto Stellone dovesse arrivare a -3 (pareggiando al Del Duca) potrebbe ancora operare il sorpasso con aggancio a quota 63. All’ultima giornata le partite saranno Lecce-Spezia e Palermo-Cittadella: Liverani spera di non dover arrivare ai 90 minuti conclusivi, perchè la pressione potrebbe giocare un brutto scherzo.

LECCE PROMOSSO IN SERIE A SE… FESTA SENZA GIOCARE?

L’anomalia di cui parlavamo, nell’affrontare il tema del Lecce promosso in Serie A, riguarda il fatto che quest’anno il campionato cadetto è stato organizzato a 19 squadre, dopo le tante polemiche estive: naturalmente per ogni giornata c’è stata una squadra che ha dovuto effettuare il turno di riposo, e oggi tocca proprio ai salentini che dunque devono giocare una sola partita (come il Cosenza) e a differenza delle altre squadre della Serie B. Il Lecce avrebbe potuto festeggiare la promozione nel turno infrasettimanale di mercoledì 1 maggio: le cose si erano messe bene, perchè il Palermo nel lunch match aveva pareggiato 2-2 contro lo Spezia e dunque i pugliesi erano scesi in campo a Padova sapendo che con una vittoria avrebbero centrato l’obiettivo. Purtroppo dopo 3 minuti i biancoscudati avevano segnato con Yves Baraye, per poi raddoppiare con Daniel Cappelletti: il rigore di Marco Mancosu era risultato inutile – come il successo del Padova, destinato alla retrocessione a causa dei risultati delle rivali – e così adesso la banda di Liverani deve riprovarci sapendo che, in caso dovesse fallire, il prossimo sabato la tensione sarebbe certamente maggiore e il Palermo, eventualmente, molto più consapevole del traguardo alla portata.

