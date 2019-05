Liverpool, Barcellona, si qualifica se?/ I risultati utili per andare in finale

Tra Liverpool e Barcellona chi si qualificherà per la finale di Champions League? Viene spontaneo pensare ai catalani come grandi favoriti dopo la vittoria per 3-0 nella partita d’andata al Camp Nou, che rende piuttosto chiara la situazione. Logicamente, il Barcellona andrà in finale vincendo o pareggiando, ma pure una sconfitta potrebbe promuovere Leo Messi e compagni. Al Liverpool infatti non basterà vincere con uno e nemmeno due gol di scarto, tutti risultati che sancirebbero la qualificazione per il Barcellona. C’è di più: i blaugrana andrebbero in finale di Champions League anche perdendo con tre reti di scarto, a patto di segnare almeno un gol (ad esempio 4-1 o 5-2). Il 3-0 per il Liverpool, che annullerebbe il risultato dell’andata, manderebbe la semifinale ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Infine, ai Reds per ribaltare la situazione già nei 90 minuti servirà una vittoria con almeno quattro gol di scarto, impresa decisamente difficile, a maggior ragione con Salah e Firmino indisponibili in attacco.

LIVERPOOL O BARCELLONA, CHI SI QUALIFICA PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Il Barcellona ricorda bene che tre gol di vantaggio dopo la partita d’andata in casa possono non bastare per qualificarsi al successivo turno di Champions League. Il riferimento va naturalmente ai quarti di finale dell’anno scorso, che ricordiamo con piacere per l’impresa della Roma. Va pure detto che allora il Barcellona aveva vinto 4-1 e il gol segnato dai giallorossi al Camp Nou ebbe importanza fondamentale sul doppio confronto, perché al ritorno all’Olimpico la Roma vinse 3-0 ed eliminò Messi e compagni, mentre adesso lo stesso punteggio varrebbe al Liverpool “solo” i supplementari. Tornando indietro di un altro anno, nel 2017 sempre ai quarti era il Barcellona che doveva tentare di ribaltare un 3-0, quello incassato allo Stadium contro la Juventus, tuttavia i blaugrana non andarono oltre il pareggio per 0-0 e di conseguenza furono i bianconeri a fare festa.

