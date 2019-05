LOZANO AL NAPOLI?/ Calciomercato, intesa col giocatore Psv: operazione da 45 milioni

Hirving Lozano al Napoli? Ci siamo quasi. Sembrano esserci tutti i presupposti affinché l’esterno del PSV che ha incantato gli scout partenopei e incassato la secca approvazione di Carlo Ancelotti vesta a partire dalla prossima stagione la maglia azzurra. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, nel vertice a casa Ancelotti alla presenza del presidente De Laurentiis e di Mino Raiola non si è parlato soltanto della situazione di Lorenzo Insigne ma si sono poste le basi per portare all’ombra del Vesuvio l’ala messicana. Il giocatore ha espresso parere positivo all’operazione, dando così al Napoli il via libera per trattare con la formazione olandese. Sotto questo punto di vista, con un alleato come Mino Raiola, non dovrebbero esserci problemi. Eppure guai a pensare che si tratti di noccioline: l’intera operazione potrebbe costare qualcosa come 45 milioni di euro.

LOZANO AL NAPOLI?

Il contratto che Lozano andrebbe a firmare una volta trovato l’accordo col PSV sarebbe di cinque anni. Le indiscrezioni che vogliono il messicano vicinissimo al Napoli sono state confermate anche dall’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che ha dichiarato:”Anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il club partenopeo e Mino Raiola, che cura gli interessi di Lozano, il messicano in forza al PSV. La volontà del Napoli è quella di accelerare i tempi per cercare di anticipare la concorrenza. Lozano ha aperto completamente, dando la disponibilità ad accettare il Napoli. Il recente infortunio accusato durante la gara contro il Willem è meno grave del previsto e dunque non complicherà la trattativa con la società azzurra. L’operazione è importante, si parla di 45 milioni di euro che De Laurentiis si è deciso a fare anche per venire incontro alle esigenze di Ancelotti. Adesso il passaggio fondamentale è quello di andare dal PSV per trovare la giusta quadratura: il Napoli voleva incassare la totale disponibilità del diretto interessato prima di sedersi al tavolo con il club olandese. Ora ci sono tutti i presupposti per entrare nel vivo”.

