Maglia Juve 2020/ Foto Bernardeschi e Dybala testimonial, ma la rivoluzione non piace

La maglia Juve 2020 non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere proprio quella che sta circolando sui social da diverse settimane. E dunque la prossima stagione non vedremo più le tradizionali strisce bianconere sulla prima maglia, e così sulle altre. Questa scelta ha inevitabilmente suscitato la reazione dei tifosi. Questa è una rivoluzione che non si era mai vista, ma che evidentemente punta al mercato straniero, come quello statunitense e asiatico. Una cosa è certa: leggendo i molti commenti sui social, questo cambiamento così radicale non piace affatto ai tifosi bianconeri. C’è chi la giudica come la maglia più brutta della storia della Juventus, altri tirano in ballo l’abbigliamento dei fantini. C’è chi invece con realismo e una buona dose di ironia ha ammesso: «Se con questa vinceremo la Champions, sarà la maglia più bella di sempre». La seconda maglia Juve 2020 dovrebbe essere rossa, mentre la terza azzurra ma tendente al verde acqua, una tonalità tecnicamente conosciuta come “aero blue”.

MAGLIA JUVE 2020, BERNARDESCHI E DYBALA TESTIMONIAL

La scelta del club bianconero per la maglia Juve 2020 non convince, soprattutto i nostalgici della maglia indossata da Platini. Ma in casa Adidas e alla Continassa incrociano le dita sul suo successo. Il caso è scoppiato con delle foto rubate, che hanno cominciato a fare il giro del web. Si vedono Federico Bernardeschi e Paulo Dybala con la nuova divisa all’Allianz Stadium. Probabilmente si tratta di due scatti rubati durante la sessione fotografica per le prime immagini ufficiali. C’è poi chi va oltre la maglia Juve 2020 proprio grazie a queste foto e ragiona già in chiave calciomercato, anche se la stagione non è finita e la sessione estiva non è ancora aperta. Paulo Dybala posa con la maglia Juve 2020? Allora non parte! Questa la deduzione di molti tifosi bianconeri, divisi anche sul futuro dell’attaccante argentino. E allora sembra proprio che la Juventus stia già lavorando per la prossima stagione.





