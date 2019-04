Marchisio, infortunio al ginocchio: operato/ La Juventus “Torna presto campione”

Un altro infortunio per Claudio Marchisio: l’ex centrocampista della Juventus si è fermato per un altro problema al ginocchio. Il “Principino” è stato operato al menisco. Già nell’aprile del 2016, quando era ancora un giocatore bianconero, subì la rottura del legamento crociato sinistro che lo costrinse anche a saltare gli Europei. Ora Marchisio gioca nello Zenit San Pietroburgo, ma deve fermarsi nuovamente sul più bello. E il club russo sarà costretto ad affrontare questo finale delicato di stagione senza il suo grande acquisto. Mancano pochi punti infatti per la conquista del titolo, considerando il vantaggio di 8 punti sulla Lokomotiv Mosca a sei giornate dalla fine. Operato a Torino, il centrocampista dovrà stare fermo tre mesi, quindi tornerà ad allenarsi all’inizio della prossima stagione con lo Zenit. Comunque – come riportato da Sky Sport – la prima parte della riabilitazione l’affronterà a Torino, poi continuerà il recupero in Russia.

MARCHISIO, INFORTUNIO AL GINOCCHIO: IL TWEET JUVENTUS

A dare l’annuncio dell’intervento è stato proprio Claudio Marchisio. «Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso», ha scritto il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo sui social. L’ex Juventus non si perde d’animo: «Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite». C’è anche un pizzico di ironia nelle parole di Claudio Marchisio, a cui la Juventus, il suo ex club, ha voluto mandare un messaggio di auguri di pronta guarigione. «Forza Marchisio! Torna presto, campione!», ha scritto sui social il club bianconero, a cui il centrocampista è rimasto ancora legato, come dimostrano anche i messaggi dei suoi ex tifosi.





