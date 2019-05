Matteo De Sciglio, video scherzo Iene/ Juventus, delusione Champions e il gatto che..

Matteo De Sciglio è la vittima del nuovo scherzo de “Le Iene”. Ad organizzarlo è stato l’inviato Sebastian Gazzarrini, che ha deciso di colpire il difensore della Juventus proprio dopo l’eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri dalla Champions. E ovviamente il calciatore non l’ha presa affatto bene… Ma qual è il punto debole di De Sciglio su cui il programma ha fatto leva? Il suo gatto. Con la sua bellissima fidanzata si occupano infatti di un bellissimo micetto. Loro due sono stati proprio i complici di Sebastian Gazzarrini nella realizzazione del cattivissimo scherzo al difensore della Juventus e della Nazionale. «Gli scherzi che facciamo sono sempre fastidiosi per chi li subisce, ma questa volta abbiamo avuto il tempismo perfetto di accanirci su De Sciglio appena dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions», ha scritto il programma di Italia 1 anticipando il servizio che andrà in onda stasera.

MATTEO DE SCIGLIO E LO SCHERZO DE LE IENE

Dopo l’eliminazione dalla Champions League nel match di ritorno con l’Ajax all’Allianz Stadium, Mattia De Sciglio è tornato a casa stanco e amareggiato. Era pronto a riposarsi sul divano sognando un Triplete per la prossima stagione, ma ha ricevuto una brutta notizia dalla fidanzata: il loro gatto è sparito. In piena notte sono cominciate le ricerche a Torino, con De Sciglio che si è ritrovato in un racket di fotografi senza scrupoli che sfruttano i gatti per creare immagini buffe da pubblicare sui social. Insomma, uno scherzo imperdibile quello che andrà in onda stasera. Nel video che lo anticipa si vede un battibecco tra il difensore della Juventus e un fotografo. Quest’ultimo gli dice: «Li facciamo diventare dei divi e poi li rivendiamo ovviamente a cifre più alte. Il problema è che adesso il valore del gatto è molto più alto». La replica piccata di De Sciglio non si fa attendere: «Non faccia il furbo. Fa il commerciante di gatti? Di cosa? Non mi faccia inca… glielo dico». Un altro giocatore della Juventus vittima di uno scherzo de Le Iene, dopo Bernardeschi.





