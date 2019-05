Messi fantasma in Liverpool-Barca/ Ezio Greggio vs Balo: “Non lo cambierei con CR7”

Osannato sette giorni fa per una doppietta sensazionale, Lionel Messi sotto accusa dopo Liverpool-Barcellona, gara vinta 4-0 dai Reds e che ha condannato all’eliminazione dalla Champions League i blaugrana. Una prova choc quella dei catalani, con il fuoriclasse argentino che non è riuscito ad incidere. Bloccato dalla tenaglia difensiva del Liverpool, il numero 10 del Barca ha giocato pochissimi palloni e i dati non mentono: 35 passaggi riusciti e 6 sbagliati, solo 2 tiri in porta. Ma un’altra statistica riflette la scarsa incisività della Pulce d’Oro: un solo fallo subito quando solitamente viene “massacrato” dalle squadre avversarie. Il bilancio tra palle perse e palle recuperate certifica la prova nettamente insufficiente di Messi: 17 palloni persi, 2 recuperati. E prosegue l’astinenza di gol in semifinali Champions: l’ultima marcatura risale alla Champions 2010-2011.

MESSI, EZIO GREGGIO STUZZICA BALOTELLI

E anche i tifosi del Barcellona chiedono spiegazioni a Lionel Messi per la prestazione contro il Liverpool: secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il numero 10 del Barcellona è stato contestato in aeroporto da un gruppo di fans catalani. L’argentino avrebbe tentato di affrontare i contestatori, ma sarebbe stato portato via da Pepe Costa. Sui social si è aperto dibattito e anche Matteo Renzi ha evidenziato l’imprevedibilità del calcio: «Pazzesca la vittoria del Liverpool. Una settimana fa tutti a osannare Messi, oggi tutti a criticarlo. La verità è che il calcio è sport fantastico e regala emozioni uniche. Crederci sempre, anche quando sembra impossibile». Non mancano le frecciatine a Mario Balotelli, che una settimana fa definì Messi superiore a Cristiano Ronaldo: «Liverpool 4 – Barcellona 0 … ma Balotelli non aveva detto che… ma… Mario puoi ripetere? Cristiano N.1. Due grandi giocatori ma non cambierei mai CR7 con Messi. Quanto è bello e imprevedibile il calcio…», la stoccata di Ezio Greggio su Instagram





