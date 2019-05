MILAN, DIMISSIONI LEONARDO DOPO LA SPAL?/ La smentita del club e l’ombra di Campos

Dimissioni di Leonardo dal Milan? Questa la voce che nelle ultime ore ha mandato nel caos il mondo rossonero, portando la società di via Aldo Rossi addirittura a far trapelare una smentita ufficiale alle indiscrezioni giunte dalla Spagna che volevano il direttore generale dell’area tecnico-sportiva in procinto di lasciare il club. La presa di posizione della società, vista anche la delicatezza di una settimana come quella d’avvicinamento alla gara della Spal che potrebbe essere decisiva per la conquista della prossima Champions League, ha deciso di mettere a tacere ogni tipo di voce capace di destabilizzare l’ambiente di Milanello:”Il rapporto tra Leonardo e l’amministratore delegato Gazidis è positivo e l’intenzione è di andare avanti con un progetto a lungo termine”. Queste le parole scelte per smentire il tweet di Francesc Aguilar, esperto spagnolo di calcio internazionale, secondo cui sarebbe stata già concordata con Elliott la data delle dimissioni di Leonardo, ovvero lunedì prossimo, il giorno successivo alla gara con la Spal.

DIMISSIONI LEONARDO DAL MILAN?

Ma smentita del Milan a parte, quali sono i motivi che avrebbero portato Leonardo a meditare di rassegnare le dimissioni? Diversamente da ciò che si potrebbe pensare, i rapporti con Gattuso non c’entrano: le relazioni con il tecnico rossonero sono rispettosi e cordiali. Incombe sul futuro di Leonardo l’ombra di Luis Campos, direttore sportivo portoghese del Lille, il club della Ligue 1 controllato dal fondo Elliott che Ivan Gazidis vorrebbe portare al Milan come uomo-mercato. Un interesse mai smentito dall’amministratore delegato che si aggiunge alla consapevolezza di Leonardo che il prossimo mercato, visti i vincoli finanziari legati alla necessità di rientrare nei parametri del fair-play finanziario dell’Uefa, non sarà affatto semplice. Lo stesso Leonardo potrebbe essere poi allettato dalla possibilità di sostituire Edu Gaspar, che diventerà amministratore delegato dell’Arsenal, alla guida delle squadre nazionali della Cbf, la federazione calcistica brasiliana che sembra essere alla ricerca di un profilo internazionale, proprio come quello di Leonardo.

