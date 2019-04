Milan si qualifica in finale se…/ Coppa Italia, risultati utili contro la Lazio

Il Milan si qualifica alla finale di Coppa Italia 2018-2019 vincendo: non c’è un altro risultato possibile contro la Lazio (a San Siro, alle ore 20:45 di mercoledì 24 aprile) se non il successo per i rossoneri, che entrano nella semifinale di ritorno avendo pareggiato 0-0 due mesi fa. Le regole in vigore per la Coppa Italia sono quelle che regolano anche le doppie sfide in ambito UEFA, ovvero che in caso di differenza reti pari la squadra a passare il turno è quella che abbia segnato il maggior numero di gol in trasferta: non essendo riuscito a mettere un pallone in porta all’Olimpico, il Milan questa sera non potrà pareggiare altrimenti sarà eliminato. Certo possiamo aggiungere al nostro discorso il fatto che, se 1-1 o 2-2 (e così via) manderebbero in finale la Lazio, un altro 0-0 prolungherebbe la partita ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore; tecnicamente allora Gennaro Gattuso e i suoi giocatori hanno due modi per andare a disputare la seconda finale di Coppa Italia consecutiva (e la terza nelle ultime quattro stagioni), ma il concetto di fondo non cambia: il Milan deve vincere o pareggiare 0-0 e vincere la lotteria dal dischetto, in caso di gol subito il successo dovrebbe arrivare entro i 90 o i 120 minuti.

MILAN SI QUALIFICA IN FINALE SE: L’ANNO SCORSO

Il doppio 0-0 è il risultato che ha qualificato il Milan alla finale di Coppa Italia dello scorso anno: l’avversaria era sempre la Lazio ma allora la semifinale di ritorno si era giocata all’Olimpico, dunque i rossoneri in quel caso avrebbero potuto pareggiare con gol. Invece si era andati ai rigori: dopo la rete di Ciro Immobile erano arrivati quattro errori consecutivi (Ricardo Rodriguez, Sergej Milinkovic-Savic, Riccardo Montolivo e Lucas Leiva) con le parate di Thomas Strakosha e Gianluigi Donnarumma. L’errore di Luiz Felipe aveva spalancato le porte della finale al Milan, il cui rigore decisivo era stato segnato da Alessio Romagnoli che è notoriamente un tifoso biancoceleste; quest’anno i rossoneri sperano di fare lo stesso e volare nuovamente a disputare la finale. Ricordiamo che l’avversaria sarà una tra Atalanta e Fiorentina: domani sera all’Atleti Azzurri d’Italia si ripartirà da un altro pareggio, ma orobici e gigliati hanno dato vita ad un pirotecnico 3-3 al Franchi e dunque la Dea andrebbe in finale anche pareggiando 0-0, 1-1 o 2-2, facendo valere la già descritta regola che assegna valore doppio ai gol messi a segno fuori casa. Mancano poche ore al fischio d’inizio di Milan Lazio, non ci resta che aspettare per vedere come andranno le cose…

