Infortunio Zapata/ Ultime notizie Milan: problema alla coscia destra durante la sfida col Genoa

Infortunio Zapata dopo 12’ di Genoa-Milan: inizio di partita in salita per la formazione di Gennaro Gattuso, con il tecnico rossonero che ha dovuto effettuare la prima sostituzione dopo una manciata di minuti. Brutte notizie per il Diavolo, già alle prese con numerose defezioni per problemi fisici: l’ex Udinese dopo un contrasto con Kouame si è accasciato a terra toccandosi la coscia della gamba destra. Un problema al flessore secondo quanto riporta Sky Sport, con lo staff medico che ha fatto il “test del cassetto” per valutare la tenuta del ginocchio destro. Immediata la richiesta di cambio alla panchina su cui si siede Riccio, vice di Ringhio (fuori per squalifica, ndr). Al suo posto è entrato Conti, con Ignazio Abate passato da laterale destro a centrale al posto del colombiano.

INFORTUNIO ZAPATA, BRUTTE NOTIZIE PER IL MILAN

Coperta corta in difesa per Gennaro Gattuso, con Cristian Zapata che ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione per le numerose indisponibilità: 14 presenze e un gol tra Serie A ed Europa League, con Gennaro Gattuso che lo ha lanciato dal 1’ anche in Supercoppa italiana contro la Juventus. Il classe 1986 di Padilla nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti strumentali di rito, rossoneri preoccupati per le sue condizioni: già vittima di numerosi infortuni muscolari nel recente passato, il calciatore potrebbe restare fermo ai box a lungo. E non dimentichiamo che il tecnico del Diavolo deve fare i conti anche con l’assenza di Caldara. Non è da escludere, dunque, un intervento sul mercato in questa sessione di gennaio.

