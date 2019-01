Presentazione Piatek Ac Milan/ Streaming video e diretta tv: la conferenza stampa live

La presentazione di Krzysztof Piatek come nuovo calciatore del Milan avverrà oggi, giovedì 24 gennaio, alle ore 13.00. Lo ha reso noto la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale, quello nel quale il Milan ha anche annunciato ufficialmente l’acquisto del calciatore polacco, facendogli sottoscrivere un contratto della durata di quattro anni e mezzo e dunque fino al 30 giugno 2023. Altro colpo di calciomercato per il Milan che già aveva vivacizzato questa sessione di calciomercato con l’acquisto di Paquetà: adesso ecco Piatek, che arriva per sostituire Gonzalo Higuain, il quale doveva essere la stella del nuovo Milan ed invece si è rivelato una meteora. In compenso, pochi mesi fa Piatek era per quasi tutti un perfetto sconosciuto ed invece sono bastati pochi mesi di eccellente livello al Genoa per spalancargli le porte del Milan come attaccante titolare dei rossoneri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DI PIATEK

Il Milan ha comunicato che la presentazione di Piatek sarà trasmessa in diretta tv su Milan Tv, naturalmente alle ore 13.00: il canale ufficiale della società rossonera è disponibile al numero 230 della piattaforma satellitare di Sky. Qualora non foste abbonati potrete comunque seguire l’evento in diretta streaming video sul profilo YouTube dei rossoneri (Youtube.com/acmilan) in italiano, mentre accedendo all’account Facebook ufficiale del Milan, facebook.com/acmilan, la presentazione di Piatek sarà disponibile in lingua inglese.

PRESENTAZIONE PIATEK AL MILAN: I NUMERI DEL GIOCATORE

Come noto, l’acquisto di Piatek dal Genoa è avvenuto a titolo definitivo, come da accordo raggiunto martedì sera tra il Milan e la società rossoblù: il prezzo è di 35 milioni di euro in un’unica soluzione e senza contropartite tecniche, affare reso possibile dalla contemporanea partenza di Higuain. L’attaccante polacco percepirà un ingaggio di un milione e ottocento euro a salire, un evidente risparmio rispetto al Pipita – ed è proprio per questo che l’affare è (almeno per il momento) in linea con i parametri imposti dalla Uefa. La notizia legata al numero di maglia, curiosa ma significativa, è che Piatek dovrebbe indossare la casacca numero 19, lasciando libera la 9 che era di Higuain e che dopo l’addio di Pippo Inzaghi ha portato sfortuna a tutti gli attaccanti rossoneri che l’hanno indossata. A volere essere pignoli, la 19 ricorda Leonardo Bonucci, la cui storia con il Milan non è certo stata gloriosa, ma almeno il rischio della “maledizione” del numero 9 dovrebbe essere scampato. Se martedì sera è stato trovato l’accordo fra le due società e ieri è stato il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto, oggi invece sarà la volta della presentazione ufficiale ma anche del primo allenamento, infatti già alle ore 15.30 Piatek lavorerà con i suoi nuovi compagni agli ordini di Gennaro Gattuso, per debuttare il più presto possibile con la maglia del Milan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA