Higuain al Chelsea?/ Milan verso l’addio: primi sondaggi dei Blues con la Juventus

Gonzalo Higuain al Chelsea? L’addio al Milan del Pipita sembrerebbe vicino stando agli ultimi rumors di calciomercato. In Spagna danno per certo il trasferimento del 31enne a Londra già a gennaio: il quotidiano Marca afferma che l’attaccante abbia già detto sì all’offerta dei Blues. Per approdare al Chelsea e riabbracciare Maurizio Sarri, con cui ha vissuto a Napoli la sua stagione da record in Serie A, a Higuain serve il via libera della Juventus, che detiene ancora in toto la proprietà del cartellino. Il Milan non intende opporsi all’addio, ma prima di cederlo vorrebbe trovare il suo sostituto. Per questo restano nel mirino Alvaro Morata e Piatek. Le prossime tre settimane saranno decisive dunque per il futuro di diversi attaccanti. Ad oggi la sensazione è che il Pipita possa davvero lasciare il Milan dopo neppure sei mesi. «Ha vissuto un momento un po’ cosi, che deve finire, ora deve pedalare», ha dichiarato Leonardo durante la presentazione di Paquetà. Higuain però potrebbe pedalare verso Londra…

HIGUAIN AL CHELSEA? ADDIO MILAN, PRIMI SONDAGGI CON LA JUVENTUS

Gonzalo Higuain sembrava aver ritrovato la serenità nel Milan con il gol alla Spal, invece nel giro di poche ore è precipitato tutto nuovamente. Prima la strigliata di Leonardo, poi le indiscrezioni del quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il passaggio del Pipita al Chelsea di Maurizio Sarri è sicuro. Qualcosa in effetti si starebbe muovendo in questa direzione. Ne parla Repubblica, secondo cui il club inglese avrebbe effettuato qualche sondaggio, tramite intermediari, con la Juventus, club titolare del cartellino del giocatore, in prestito con diritto di riscatto al Milan. Il via libera della Juventus è dunque indispensabile. Ora bisogna capire cosa succederà a Milanello. Di sicuro Higuain giocherà contro la Juventus in Supercoppa, poi si vedrà. Il Chelsea intanto resta sempre alla finestra, del resto questi continui segnali di logoramento potrebbero paradossalmente facilitare la trattativa per strappare Higuain a condizioni meno onerose e accontentare così l’allenatore Maurizio Sarri.

