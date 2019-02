Infortunio Kessie, come sta?/ Sostituito in Lazio-Milan per un problema muscolare

Infortunio per Franck Kessie nel corso di Lazio-Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia. Il centrocampista ivoriano, tra i titolarissimi di Gennaro Gattuso, è stato schierato dal 1’ dal tecnico rossonero ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo 29’. Già dopo pochi minuti di partita ha accusato dei problemi alla coscia destra e, dopo aver tentato di stringere i denti e rimanere in campo, ha dichiarato forfait: Gattuso ha operato la sostituzione alla mezz’ora, schierando al suo posto il turco Hakan Calhanoglu. Un problema muscolare che rappresenta una vera e propria tegola per il Diavolo, vista la coperta corta in mediana e il minutaggio già elevato di Tiemouè Bakayoko. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle sue condizioni: l’ex Atalanta verrà sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema fisico.

INFORTUNIO KESSIE, COME STA?

Arrivato nell’estate 2017 dall’Atalanta per 25 milioni di euro, Franck Kessie è uno dei pupilli di Gennaro Gattuso e in questa prima parte di stagione ha raccolto 29 presenze e quattro reti tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Date le numerose assenze a centrocampo, l’ivoriano non ha mai avuto l’occasione di tirare il fiato e il suo infortunio potrebbe rappresentare un grosso problema per il Diavolo, visto soprattutto che le condizioni di Lucas Biglia non sono ancora ottimali. Attese novità nelle prossime ore dallo staff medico rossonero sulle condizioni del ventiduenne: dita incrociate in casa meneghina, si spera che non sia nulla di grave che costringa il calciatore a restare fermo ai box a lungo.

