Milan, Gattuso: “Romagnoli felice qui”/ “Suso non è un problema”

Vigilia di Milan-Sassuolo, 26^ giornata di Serie A: Gennaro Gattuso presenta la sfida di San Siro in conferenza stampa. Ringhio ha esordito parlando dell’appoggio dei tifosi: «Si convincono grazie alle prestazioni e ai risultati, dobbiamo ringraziarli per essere venuti a Roma così in tanti. Dovremo essere bravi noi a partire con il piglio giusto nella partita di domani. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, dobbiamo pensare solo a noi stessi e a nient’altro». Poi sui neroverdi allenati da Roberto De Zerbi: «Lo conosco molto bene, l’anno scorso ho fatto un solo punto contro di lui: so che calcio gli piace, il Sassuolo ha calciatori importanti che sanno giocare il calcio voluto dall’allenatore. E’ una settimana in cui abbiamo speso tanto e a livello tecnico abbiamo faticato molto: ciò che conta è dare continuità alla fase difensiva e al nostro stile di gioco».

“ROMAGNOLI E’ FELICE DI STARE AL MILAN”

Il tecnico del Milan ha poi parlato del calo di Suso nell’ultimo periodo: «E’ un giudizio vostro: per me ci sta che un calciatore possa attraversare un periodo di appannamento, per me non è un problema. E’ stato fermo un mese, a livello fisico sta pagando qualcosa ma deve stare tranquillo perché ha le qualità per darci una grande mano». Una battuta su Alessio Romagnoli, finito sul taccuino dei top club europei: «Ha rinnovato otto mesi fa: è un calciatore importante ed è il capitano di questa squadra. A mio avviso ha grandi margini di miglioramento, è felice in rossonero e sono certo che continuerà qui». Gattuso ha poi parlato di Patrick Cutrone, poco utilizzato nelle ultime uscite: «Deve continuare a lavorare con voglia, ha trovato spazio nelle ultime partite. In questo momento sto giocando con un solo attaccante e questo lo sta penalizzando, ma a me piace quando un calciatore ha il muso e non è felice di stare fuori, vuol dire che ci tiene».

