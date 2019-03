Pronostico Milan Sassuolo/ Crudeli: Champions possibile e con Piatek… (esclusiva)

Impegno casalingo stasera alle ore 18.00 allo stadio San Siro per il Milan, che affronterà il Sassuolo nella 26^ giornata di Serie A. La formazione rossonera ha pareggiato martedì nell’andata di semifinale di Coppa Italia all’Olimpico con la Lazio, ma il diavolo viene dal successo in campionato con l’Empoli ed è quarto in classifica con 45 punti in zona Champions. Il Sassuolo ha pareggiato per 1-1 in casa con la Spal ed ha 31 punti in una zona di centro classifica del campionato. Per presentare la partita tra Milan e Sassuolo abbiamo sentito Tiziano Crudeli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Mi auguro che sia una partita favorevole al Milan, in cui la formazione rossonera possa ottenere e buona prestazione e vincere naturalmente.

Cosa pensa del match di Coppa Italia con la Lazio? Devo dire che il pareggio poteva andare anche bene ma il Milan non ha giocato bene e questa non è una cosa positiva. Si può trattare anche di un fatto casuale dentro l’arco di una lunga stagione densa di tanti impegni

Il Milan potrebbe risentire della stanchezza per quest’incontro? Può anche darsi, anche se fisicamente la squadra mi sembra a posto, mi sembra in un’ottima condizione atletica.

Rossoneri a due punte con Cutrone contro il Sassuolo? Potrebbe essere anche un’idea far giocare Cutrone con Piatek. Sono entrambi centravanti ma Cutrone riesce spesso a partire da lontano. Quello che conterà se giocheranno tutti e due sarà l’apporto del centrocampo, delle linee arretrate del Milan.

Dove potrebbe arrivare Piatek? E’ forte, lo dimostra il fatto che ha realizzato pur avendo solo 23 anni 18 gol in sei mesi. Bisognerà vedere i suoi margini di miglioramento anche se si sta dimostrando un grande attaccante.

Biglia dall’inizio, anche per recuperarlo e farlo giocare? Biglia potrebbe scendere in campo dando un turno di pausa a Suso che mi è apparso un po’ stanco. Potrebbe giocare Castillejo che con l’Empoli si era disimpegnato bene. Paqueta arretrato e al suo fianco Bakayoko

E’ un Sassuolo in difficoltà le ultime giornate? Quali i motivi? Ci può stare una cosa del genere. Siamo alla ventiseiesima giornata e il Sassuolo che fa della corsa, del dinamismo un suo attributo vincente potrebbe risentire di tutto questo.

Babacar o Matri nell’attacco emiliano? Li vedo tutti e due in campo, del resto De Zerbi che conosco molto bene saprà scegliere nel modo migliore. Sono entrambi attaccanti di notevole qualità tecnica.

Come vede il Milan in questa lotta per la qualificazione alla Champions? Sono fiducioso perchè anche l’anno scorso con Gattuso il Milan nel ritorno ottenne 39 punti. Questa potrebbe essere una garanzia, una sicurezza. Penso quindi che la formazione rossonera si giocherà fino in fondo la qualificazione alla Champions…

(Franco Vittadini)



