Pronostico Sampdoria Milan/ Pellegrini: Quagliarella un vero fenomeno (esclusiva)

E’ senza dubbio un incontro di grande interesse quello previsto stasera alle ore 20,30 tra Sampdoria e Milan al Marassi, valido per la 29^ giornata di Serie A. I blucerchiati vengono dal successo col Sassuolo in trasferta per 5-3 e hanno dalla loro un personaggio come Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A, in grande stato di forma come pure abbiamo visto in Nazionale pochi giorni fa. I rossoneri invece devono rifarsi del KO rimediato nel Derby contro l’Inter e sognano il terzo posto in classifica. Pare quindi un incontro che potrebbe essere giocato sul sostanziale equilibrio e deciso magari da qualche prodezza dei calciatori delle singole squadre. Per presentare Sampdoria Milan abbiamo sentito Luca Pellegrini, ex capitano blucerchiato e commentatore Sky: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Difficile dirlo perchè Sampdoria Milan viene dopo la sosta. In questi casi non si può mai dare una giusta interpretazione di come vadano le cose e non si può prevedere che tipo di partite vengano fuori.

Un giudizio su Quagliarella? Quagliarella è veramente un fenomeno, credo anche che sia diventato così, che abbia mostrato tutte le sue grandi qualità tecniche dopo il periodo di Napoli, le vicissitudini, lo stalking che aveva subito. Dopo di allora si è alleggerito anche di quello che è successo, è come se avesse voluto recuperare il tempo perduto. E abbiamo visto finalmente il Quagliarella che ora tutti conosciamo.

Ramirez o Saponara nell’undici blucerchiato? A me piace molto Saponara che interpreta al meglio il ruolo di trequartista e come avrebbe detto Boskov trasforma i sentieri in praterie. Sulla sua fascia riesce spesso a essere eccezionale!

Dove potrebbe arrivare la Sampdoria? Difficile dirlo perchè in questa stagione, in questo campionato, la formazione blucerchiata ha giocato bene alcune partite, altre meno. E’ andata ad alti e bassi. Se troverà continuità potrebbe riuscire a andare anche in Europa.

Cosa conta molto in questa squadra? La presenza di Giampaolo, un allenatore che la Sampdoria dovrebbe tenersi stretto. Giampaolo riesce a far rendere al meglio questa formazione, una formazione dal budget non irresistibile. Riesce a farla giocare bene, con un bel calcio, un calcio che la Samp riesce spesso a mettere in mostra nel migliore dei modi.

Qual è il limite della Samp? La Samp per vincere deve giocare bene, per fare il risultato pieno deve comportarsi in questo modo. Quando non è così non ottiene il risultato a cui punta, fa fatica, si trova in difficoltà e ne subisce le conseguenze.

Che Milan sarà a Marassi dopo la sconfitta nel derby? Un Milan arrabbiato, desideroso di riscatto, con la voglia di conquistare quindi i tre punti.

Castillejo mossa tattica di Gattuso? Non lo so, di certo Gattuso, come Maldini, Leonardo e tutta la società hanno saputo gestire quello che è successo al derby. L’episodio davanti a tutti in campo tra Kessie e Biglia non era stato una cosa buona per la squadra rossonera. Il Milan ha saputo riconciliare i due giocatori davanti alla televisione, davanti ai mass media. Gattuso ha voluto far riemergere ancora una volta quei valori in cui ha sempre creduto!

Dove si deciderà questo match? E’ un match dove potrebbe succedere di tutto, dove una giocata di questo o quel calciatore potrebbe essere decisivo. Vedremo.

Il suo pronostico su quest’incontro. Metto una tripla a Sampdoria-Milan.

(Franco Vittadini)



