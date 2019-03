Pronostico Chievo Milan/ Bertone: “Rossoneri favoriti, ma…” (Esclusiva)

Il pronostico di Chievo Milan sembra scontato, ma attenzione alle sorprese. Partita sulla carta semplice quella dei rossoneri stasera alle 20,30 a Verona col Chievo in questo anticipo del sabato di campionato. La formazione di Di Carlo viene dalla sconfitta col Torino per 3–0 in trasferta dove in realtà aveva fatto un’ottima partita. Il Milan dal successo per 1–0 a “San Siro” col Sassuolo dove non aveva entusiasmato. 10 i punti del Chievo all’ultimo posto in classifica, a 12 dalla quota salvezza dove ora c’è l’Empoli. Il Milan è terzo a 48 punti in piena zona Champions. Sottovalutare quest’incontro potrebbe essere pericoloso per il Milan che spesso in questa stagione ha fatto fatica con le piccole. Per presentare questo match abbiamo sentito Federico Bertone. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Una partita non così semplice come dice la differenza di classifica tra le due squadre. Il Chievo visto a Torino non ha giocato male sebbene abbia perso 3–0. Ha preso il primo gol al 70′, gli ultimi due gol solo negli ultimi minuti di recupero quando era sbilanciato in avanti. Lo stesso Mazzarri ha detto che il Torino non ha giocato bene!

Ti aspetti quindi una grande prestazione del Chievo?

Mi aspetto un Chievo pronto a lottare su ogni pallone, pronto a dare tutto in campo per riuscire a strappare un risultato positivo.

Non ci sono più speranze di salvezza per la formazione veronese?

No non credo proprio perchè la distanza di classifica dall’Empoli è troppo grande: 12 punti. Solo una volta due anni fa il Crotone riuscì a fare l’impresa salvandosi dalla retrocessione.

Sarà un Milan d’attacco dall’inizio del match?

Mi aspetto un Milan pronto naturalmente a fare la partita, un Milan che scenderà in campo per riuscire a portare a casa i tre punti. Un Milan che però sia col Sassuolo che con l’Empoli non aveva entusiasmato e che spesso con le piccole non dà il meglio di sé stesso…

Per Piatek un turno di riposo?

No perchè Piatek ha solo 23 anni e un incontro alla settimana va bene per lui. E’ giovane e forte, potrà giocare a Verona anche se la settimana dopo ci sarà il derby.

Potrebbe giocare Biglia dall’inizio?

Perchè no, del resto potrebbe fare minutaggio e sostituire Bakayoko. Un calciatore come lui potrebbe essere utile in un incontro come questo.

La migliore qualità tecnica della formazione rossonera basterà per vincere?

Sulla carta sì il Milan partirà favorito ma bisognerà essere concentrati perchè vincere col Chievo sarà importante nella lotta per la corsa Champions!

Il tuo pronostico su quest’incontro.

Dico Milan che dovrebbe vincere quest’incontro.

Come vedi la lotta per la Champions?

Sarà una lotta molto combattuta, col Milan, l’Inter, la Roma, anche la stessa Lazio e l’Atalanta che sembrano in grado di lottare per questo obiettivo. Il risultato del derby sarà importante ma la squadra di Gattuso dovrà fare bene in tutte le partite che disputerà.

(Franco Vittadini)



