Infortunio Paquetà, come sta?/ Milan, distorsione alla caviglia: i tempi di recupero

Infortunio Paquetà, non arrivano buone notizie per il Milan. Reduce dal pareggio casalingo di ieri contro l’Udinese, il Diavolo deve fare i conti con l’infermeria sempre più affollata: oltre a Gigio Donnarumma, anche l’ex Flamengo starà fermo ai box per diverso tempo. Uscito nel primo tempo del confronto con i friulani, il talento brasiliano ha riportato una distorsione alla caviglia destra: «La risonanza magnetica effettuata su Lucas Paquetá ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana», questo il bollettino medico diramato dal diavolo pochi minuti fa. Una tegola a centrocampo che non ci voleva a pochi giorni dal big match contro la Juventus in programma all’Allianz Stadium: Ringhio deve fare i conti anche con le assenze del lungodegente Giacomo Bonaventura e di Franck Kessie.

INFORTUNIO PAQUETA’, I TEMPI DI RECUPERO

«Sono preoccupato perché ho visto l’immagine e la distorsione è brutta. Si è gonfiato subito. Farà la risonanza ma aspettiamo cosa dicono i dottori. È per come mette il piede a terra, si fa la distorsione da solo», questo il commento a caldo di ieri di Gennaro Gattuso riportato dai colleghi di Milan News e ora si valutano i possibili tempi di recupero. Il portale rossonero sottolinea che, in base al grado della lesione riportata da Paquetà, il recupero dovrebbe aggirarsi intorno alle tre settimane-un mese. Molto, infatti, dipenderà da come reagirà l’articolazione: sicuramente assente per la sfida contro la Juventus, l’ex Flamengo mette nel mirino il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 24 aprile 2019 allo stadio Olimpico di Roma. In alternativa, il rientro potrebbe avvenire per il confronto con il Torino di Walter Mazzarri del 28 aprile 2019. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, Milan in ansia per il suo talento verdeoro…

