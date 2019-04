Gattuso esonerato?/ “Chiedete al Milan”: club smentisce e conferma l’allenatore, ma..

Gennaro Gattuso esonerato? Torino-Milan è terminata 2-0 e in casa rossonera il clima è rovente. Un pareggio e sei sconfitte nelle ultime sette gare, troppo poco per il Diavolo che ora rischia di restare fuori tra le prime quattro dopo essere stato eliminato in Coppa Italia dalla Lazio. Il club ha smentito un possibile cambio in panchina, ma solo ufficiosamente: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la dirigenza è divisa sul futuro di Ringhio. C’è chi infatti preferirebbe mandarlo via subito e chi, invece, vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione: nelle prossime ore è in programma una conference call con Elliott per decidere il da farsi. Da escludere il nome di Federico Giunti, tecnico della Primavera, latitano i nomi per il nuovo allenatore. TMW evidenzia inoltre che anche lo spogliatoio è diviso, con parte del gruppo che ha avuto da ridire con Gattuso negli ultimi tempi.

GENNARO GATTUSO ESONERATO? CLIMA ROVENTE

«Chiedete al Milan»: così Gennaro Gattuso nel post-partita sul possibile esonero, con Ringhio che ha sottolineato come il suo futuro sia «legato ai risultati come per tutti gli altri allenatori». Prosegue l’allenatore: «Io non mi tiro indietro, ma non posso deciderlo io: il primo responsabile sono comunque io, la squadra sta vivendo un momento di grande difficoltà ma mi assumo il carico di tutta la responsabilità. Stiamo facendo fare delle brutte figure a un club storico e il primo responsabile sono io». La dirigenza sta inoltre valutando un ritiro punitivo per dare una strigliata ad Alessio Romagnoli e compagni, con Calciomercato.com che riporta che, sebbene al momento non sia stata presa alcuna decisione, sarebbero Leonardo e Gazidis a spingere per sollevare Gattuso dall’incarico fin da subito per tentare di scuotere la squadra. Non è inoltre da escludere un nome a sorpresa per la sua sostituzione, con Leonardo che potrebbe estrarre un coniglio dal cilindro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA