Mino Favini è morto/ Scomparso il talent scout dell’Atalanta. Il cordoglio del club

E’ morto all’età di 83 anni Fermo ‘Mino’ Favini, ex responsabile del settore giovanile dell’Atalanta e oggi 23 aprile 2019 il club della Dea piange la scomparsa di un grande personaggio che ha fatto la storia della società bergamasca sotto la presidenza Percassi. Nato a Meda nel 1936 (da cui il soprannome “il Mago di Meda”), Favini fu giocatore della formazione nerazzurra in qualità di attaccante (dal 1960 al 1962) e poi soprattutto dirigente del settore giovanile dai primi anni novanta, dopo una breve ma ricca di soddisfazioni esperienza al Como. A Bergamo Mino Favini si è consacrato come uno dei migliori talent scout italiani e fautore di uno dei settori giovanili più floridi e ricchi di talenti d’Europa. Diventato presto un nome di spicco del calcio giovanile e spesso intervistato a questo proposito pure dalla nostra redazione (una delle ultime interviste esclusive rilasciateci risale proprio all’edizione 2015 del torneo di Viareggio, storica vetrina della Primavera), Favini ha messo le solide basi della filosofia della società nerazzurra, così legata alle giovani scoperte. Da dirigente negli anni novanta e primi 2000, Mino Favini li aveva riuniti tutti sotto la sua ala a Bergamo: dalla sua scuola erano usciti nomi come quelli di Filippo Inzaghi, Tacchinardi, Montolivo, Bonaventura e Pazzini. E’ solo al termine della stagione 2014-2015 che Favini si ritira all’attività, dopo quasi 25 stagioni passati in casa nerazzurra, dove si è dedicato esclusivamente a ragazzi, al futuro del nostro calcio, con dedizione profonda.

IL COMUNICATO DALL’ATALANTA

In mattina la società bergamasca ha annunciato la morte di Mino Favini con un toccante comunicato, dove si legge: “Atalanta in lutto. È scomparso Mino Favini. Dell’Atalanta Favini ha indossato i colori nerazzurri prima da giocatore (1960-1962) e poi da Responsabile del Settore Giovanile nel quale arriva, all’inizio degli anni Novanta, dopo aver accettato la proposta del Presidente Antonio Percassi. Sotto la guida del “Mago di Meda”, così era soprannominato Favini, il vivaio nerazzurro cresce ulteriormente tanto da diventare uno dei più importanti a livello europeo. Innumerevoli i giocatori cresciuti e lanciati sul palcoscenico della Serie A sotto la sua gestione.

Un incredibile talent scout, ma prima di tutto un uomo, un grande uomo.Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa di Mino Favini”. A chiosa il saluto: “Ciao grande Mino…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA