Diretta Motogp Australia/ Gara live: Vinales ha vinto davanti a Iannone e Dovizioso, fine al digiuno Yamaha

Sembrava infinita l’attesa della Yamaha, tornata sul gradino più alto del podio in MotoGp grazie alla vittoria di Maverick Vinales. Il pilota spagnolo ha fatto tornare il sorriso al team di Iwata dopo 490 giorni. Partito male, è risalito in maniera rabbiosa e ha staccato nettamente tutti gli inseguitori, stringendo i denti nelle fasi in cui le gomme sono andate in crisi. Al via infatti la partenza è stata bruciante per Andrea Iannone e Danilo Petrucci, ma quest’ultimo ha sbagliato completamente in curva 2 ed è finito nella ghiaia, salvo poi arrivare a fine gara in dodicesima posizione. Jack Miller sembrava allora l’outsider giusto per scombinare i piani dei big, ma poi sono emersi i valori delle varie moto e infatti la lotta è stata tra Yamaha, Ducati e Suzuki. Il leader della gara ha fatto corsa a sé, ma dietro di lui la battaglia è stata accesissima tra sorpassi e contro-sorpassi, curva dopo curva. Crollano le Yamaha nel finale, ma Vinales riesce a resistere (del resto aveva conquistato un buon margine), mentre Rossi ha perso la sua posizione a favore di Alex Rins. (agg. di Silvana Palazzo)

GP AUSTRALIA 2018, RIVIVI LA DIRETTA LIVE

VINALES HA VINTO! IANNONE E DOVIZIOSO SUL PODIO

Maverick Vinales vince il Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGp! Una gara incredibile quella del pilota Yahama, che aveva perso posizioni al via. Lo spagnolo era infatti finito al decimo posto, poi è cominciata la sua inesorabile rimonta. Mentre Marc Marquez e Johann Zarco si scontravano prima della curva successiva al rettilineo, lui ha recuperato margine e si è portato davanti a tutti. Ha spinto tanto e forte per creare un margine con gli avversari, che infatti non sono riusciti ad impensierirlo nel finale. Solo Andrea Iannone gli ha rubato via qualche decimo negli ultimi giri, ma questo perché Vinales era andato in gestione. Sul podio sale dunque il pilota della Suzuki, che del resto se l’è meritato in questo weekend in cui è stato protagonista. Non sono mancate le sbavature, ma è stato concreto quando doveva esserlo. Sul gradino più basso si piazza Andrea Dovizioso, che si è confermato continuo a livello di prestazioni. Ringrazierà Alvaro Bautista per l’aiuto in pista: il sostituto di Jorge Lorenzo gli ha dato una bella mano con i rivali, infatti ha recuperato altri punti su Valentino Rossi, sorpassato nel finale da Alex Rins. E quindi bel quarto posto di Bautista, poi l’altra Suzuki e quindi il Dottore davanti a Jack Miller, Morbidelli, Aleix Espargaro e Smith che completano la top ten. Petrucci, finito lungo al via, è riuscito a risalire in dodicesima posizione. (agg. di Silvana Palazzo)

VINALES PRIMO! MARQUEZ-ZARCO, SCONTRO DA BRIVIDI

Spettacolo doveva essere e non è mancato a Phillip Island, insieme ai brividi. Marc Marquez, che si era ripreso dopo una partenza lenta, è stato protagonista di un brutto incidente con Johann Zarco. Davvero pericoloso il contatto tra la Honda e la Yamaha Tech3 in curva. Lo spagnolo si è spostato per seguire la sua traiettoria e il francese, che non poteva bloccarsi di colpo, con la parte anteriore gli è finito addosso. Marquez è riuscito a restare in controllo della moto, non Zarco che è caduto riuscendo ad evitare il contatto con la sua Yamaha “impazzita” dopo il contatto. La gara così è cambiata sensibilmente, perché Maverick Vinales – che aveva cominciato male la gara finendo dietro – è salito fino alla prima posizione. Ora conduce con Valentino Rossi davanti ad Andrea Iannone e Andrea Dovizioso. Quinto Alvaro Bautista, poi Jack Miller, quindi Rins, Syahrin, Smith e Pol Espargaro. (agg. di Silvana Palazzo)

IL WARM UP

Semaforo verde: al via la gara del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGp. Ci aspettiamo una bella battaglia a Phillip Island, nonostante la corsa per il titolo sia già finita. Ma Andrea Dovizioso deve difendere il secondo posto dalle mire di Valentino Rossi, quindi le motivazioni per far bene non mancano. Nel warm up comunque il più veloce è stato Andrea Iannone. Il pilota della Suzuki ha confermato lo stato di forma in questo weekend firmando il tempo 1:29.254. Iannone ha mostrato un passo che fa sperare in vista della gara. Alle spalle le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco, a tre e quasi sette decimi dalla vetta. Andrea Dovizioso ha girato per gran parte del warm up con pneumatici usati: si è fermato a poco più di sette decimi da Iannone. Alle sue spalle il poleman Marc Marquez, che ha fatto un po’ fatica a trovare il ritmo, ma bisogna tener conto del lavoro fatto finora e della usura delle gomme. In difficoltà, invece, Valentino Rossi che non è andato oltre il 17esimo tempo a causa dei suoi problemi con l’avantreno della Yamaha: gara in salita per lui? (agg. di Silvana Palazzo)

OGGI LA GARA DEL GP DI AUSTRALIA 2018

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio d’Australia 2018 in diretta dal circuito di Phillip Island, che costituisce il diciassettesimo atto del Motomondiale 2018, sedicesimo effettivo dopo la cancellazione della gara a Silverstone (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia). Cresce dunque l’attesa per un Gran Premio sempre molto amato: siamo nel cuore dell’ormai classico trittico di ottobre in Estremo Oriente, il titolo iridato è ormai matematicamente assegnato a Marc Marquez ma sul meraviglioso tracciato che sorge sull’omonima isola nello Stato federato di Victoria ci attendiamo un grande spettacolo, perché Phillip Island è quasi sempre garanzia di divertimento e gare emozionanti. Eccovi dunque gli orari della corsa, che saranno naturalmente condizionati da ben nove ore di fuso orario, che tra l’altro con il cambio dell’ora in Italia (ma non in Australia) diventeranno dieci nel corso della notte. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 2.40 della notte italiana e fino alle 3.00 – anzi le 2.00, perché sarà proprio in quel momento che scatterà il cambio dell’ora -, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che possono sempre dare la chiave di volta per la gara.

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio d’Australia 2018 sul circuito di Phillip Island sarà naturalmente l’appuntamento saliente di oggi. Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, c’è da segnalare che si potrà seguire tutto – compreso il warm-up – su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, mentre la gara sarà visibile in chiaro per tutti solamente in differita su Tv8, non essendo il Gp Australia uno degli eventi trasmessi in diretta in anche in chiaro. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le gare in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

COSA È SUCCESSO NELLE QUALIFICHE

A Mondiale MotoGP già messo in cassaforte, Marc Marquez non si accontenta e festeggia anche la pole position sulla pista del Gran Premio d’Australia. A Phillip Island il campione del mondo spagnolo ha messo in mostra tutta la sua abilità, riuscendo a dare il meglio sia con la pista asciutta, sia quando con qualche gocciolina di pioggia sull’asfalto le condizioni di gara si sono fatte maggiormente insidiose. Ma Marquez ha continuato a dettare il ritmo sul giro e si è messo alle spalle le due Yamaha di Maverick Vinales, con il connazionale di Marquez che ha chiuso col secondo tempo, e di Johann Zarco, che completerà dunque la prima fila alla partenza del Gran Premio a Phillip Island. La strategia di Marquez ha sicuramente pagato nel migliore dei modi quando la pioggia ha iniziato a bagnare l’asfalto alla fine delle Q2: tutti i piloti hanno girato inizialmente con prudenza per comprendere le condizioni della pista e soprattutto per capire quanto si potesse affondare, dopodiché hanno alzato i giri riuscendo ad essere piuttosto veloci, finché Marquez non ha centrato con la seconda uscita il giro che gli è valsa la pole position.

Alle spalle dei primi tre in griglia di partenza, la Suzuku di Andrea Iannone che si era distinta in maniera particolare anche nella giornata di venerdì. Gli altri italiani non sono riusciti a brillare particolarmente a Phillip Island. Valentino Rossi con la sua Yamaha è riuscito a far registrare quantomeno qualche passo avanti, chiudendo con il settimo tempo e riuscendo ad acquisire un po’ più di velocità rispetto alle precedenti libere del venerdì, in cui la moto del ‘Dottore’ era stata piuttosto deludente. Alle spalle di Rossi, Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno girato probabilmente al di sotto dlle aspettative, anche se la pista di Pillip Island non sembra particolarmente adatta alle caratteristiche delle moto dei due piloti italiani. Certo Dovizioso dopo aver assistito al trionfo di Marquez sperava in qualcosa di più, ma partire dalla terza fila può essere il giusto compromesso per provare a migliorare domenica durante la gara.

GP AUSTRALIA MOTOGP: DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 6.00 (le 16.00 locali), quando è in programma la partenza della gara del GP Australia per la classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 120,096 km, dal momento che ogni giro del tracciato australiano misura 4,448 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Phillip Island, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello del traguardo, che misura 900 metri. Le curve sono in tutto 12: di queste, sette sono verso sinistra e cinque verso destra. Saliscendi in riva al mare, il panorama è senza dubbio fra i migliori del Motomondiale e la pista non è da meno con i suoi curvoni veloci e anche due tornantini, per non farsi mancare nulla. Qui abbiamo quasi sempre assistito a gare spettacolari, che hanno esaltato il talento soprattutto di Valentino Rossi e Casey Stoner. Il Dottore qui ha vissuto tante gare memorabili, su tutte probabilmente l’epico duello con Sete Gibernau nel 2004 che gli consegnò il primo titolo in sella alla Yamaha. La pista è tra le più veloci dell’intera stagione, grazie anche all’assenza di brusche frenate: potremmo dunque definirla fluida, perché la continuità d’azione sarà notevole.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Panorama e cornice di tifo sono eccellenti, inutile però dire che l’attesa sarà tutta per quello che succederà in pista: nelle ultime stagioni qui hanno vinto molti piloti diversi, per la precisione abbiamo due vittorie di Marc Marquez e un successo a testa per Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e pure Cal Crutchlow da quando è finita la clamorosa striscia di sei vittorie consecutive da parte di Casey Stoner, dunque dai numeri degli anni scorsi non si può individuare un pilota di spicco e nemmeno una Casa favorita, dal momento che la Ducati ha conquistato i primi quattro successi di Stoner, poi l’australiano ha regalato due successi alla Honda che in seguito si è imposta pure con Marquez e Crutchlow, mentre Lorenzo e Rossi hanno fatto festeggiare la Yamaha. Va anche però detto che l’anno scorso Phillip Island fu un incubo per la Ducati, con il tredicesimo posto di Andrea Dovizioso che di fatto mise fine ai sogni di gloria a causa della contemporanea vittoria di Marc Marquez davanti a Valentino Rossi e Maverick Vinales. La Ducati dunque saprà riscattarsi? Oppure Marquez festeggerà il titolo già matematico con un’altra vittoria? E la Yamaha saprà rialzare la testa su una pista dove l’anno scorso colse un doppio podio? Per rispondere a tutti questi quesiti, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGp sul circuito di Phillip Island sta per cominciare…