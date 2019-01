Presentazione Ducati 2019/ Streaming video e diretta tv della nuova moto di Dovizioso e Petrucci (Motogp)

Il campionato di Motogp 2019 è alle porte e oggi venerdi 18 gennaio vi sarà la presentazione della Ducati 2019: Dovizioso e Petrucci quindi saranno i primi piloti a svelare il nuovo gioiello elaborato in vista della ormai prossima stagione del motomondiale e i fan della rossa sono ovviamente impazienti di conoscere da vicino la nuova moto della casa di Borgo Panigale. L’attesa è massima anche perché dopo un lungo digiuno, finalmente si torna a parlare di Motogp: va però detto che dovremmo attendere solo i primi giorni di febbraio per vedere in strada la nuova Ducati 2019 la cui presentazione è attesa oggi. In quella data si svolgeranno infatti i primi test ufficiali a Sepang, in Malesia, validi per tutti i team partecipanti alla prossima stagione. Ricordiamo subito che la presentazione della Ducati 2019 avrà inizio oggi non prima delle ore 18.00, al Philip Morris R&D Center di Neuchatel.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DUCATI

Segnaliamo a tutti i fan della Rossa di Borgo Panigale, che la presentazione della Ducati 2019 sarà visibile in maniera integrale in diretta streaming video tramite il portale officiale della ducati corse (www.ducati.com/it/it/racing/motogp/home). La tv satellitare di Sky poi seguirà in diretta tv alcuni momenti salienti della cerimonia, dove ovviamente non mancheranno anche i piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. L’evento sarà quindi visibile al canale Sky Motogp, dove le voci di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli accompagneranno gli appassionati nell’evento.

OBBIETTIVI E AMBISIONI DI DOVISIOSO E PETRUCCI

La stagione della Motogp 2019 è quindi alle porte e in occasione della presentazione della Ducati 2019 di certo i due piloti di punta di Gigi dall’Igna spiegheranno a stampa e fan quali sono le ambizioni e gli obbiettivi fissati per la prossima stagione. Ecco quindi che il verteranno della rossa Dovizioso di certo punterà a vivere un’altra stagione da grande protagonista e soprattutto da rivale numero 1 di Marc Marquez, campione del mondo in carica. Il pilota di Forlimpopoli dopo due stagione al top , sa di poter fare molto e raggiungere alti traguardi: dopo aver chiuso il precedente campionato con il successo di Valencia, sufficiente per fissare il secondo miglior posto nella classifica iridata, l’azzurro vuole chiaramente di più. Non meno alti gli obbiettivi di Petrucci, benché certo il pilota umbro quest’anno sarà ben concentrato a trovare il giusto feeling con la Ducati. Promosso in prima squadra dopo l’addio di Jorge Lorenzo, Petrucci di certo conosce bene gli ambienti di borgo panigale (è stato tester e poi pilota della Pramac), ma l’avventura con la nuova rossa in prima squadra sarà qualcosa del tutto nuova per lui. Nonostante questo possibile handicap, la squadra punta molto sull’umbro visto pure i bei risultati trovati l’anno scorso. Se Dovizioso con la prima moto è arrivato secondo, Petrucci ha chiuso la sua stagione con l’ottavo posto e 144 punti, con pure il secondo gradino del podio raggiunto in Francia. Insomma le prospettive per la stagione 2019 paiono ben ottime: rimane da vedere se la ducati sarà però all’altezza, ma da casa della rossa filtra un consapevole ottimismo. Si alzano i veli!



