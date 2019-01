Jorge Lorenzo in ospedale a Verona: come sta?/ Ultime notizie: problemi a una mano, mistero sulle cause

Jorge Lorenzo in ospedale a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, ma è giallo su cosa è successo al nuovo pilota della Honda. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il 31enne pluricampione di MotoGp si è presentato nel pomeriggio di oggi, sabato 19 gennaio 2019, al pronto soccorso della clinica Pederzoli accompagnato da due persone, una donna e un uomo. Jorge Lorenzo è rimasto all’interno del presidio ospedaliero per un paio di ore: si parla di un dolore ad una mano, ma non ci sono conferme sul problema, e neppure sulle cause. Le persone che hanno accompagnato l’ex pilota della Ducati si sono trincerate dietro un «non siamo autorizzati a dire nulla». Quindi, la breve permanenza di Lorenzo in ospedale è un giallo, così come il motivo per il quale lo sportivo spagnolo ha richiesto l’aiuto dei medici. Neppure dall’ospedale è trapelato qualcosa in merito agli accertamenti medici a cui si è sottoposto il vincitore di cinque titoli iridati nel Motomondiale.

JORGE LORENZO IN OSPEDALE A VERONA: COME STA?

Non sembra essere successo nulla di grave comunque a Jorge Lorenzo, infatti verso le 17.30 il pilota spagnolo è stato dimesso dal Pronto soccorso. L’ex Ducati è andato via con le stesse persone che lo attendevano. Non è chiaro dunque se Jorge Lorenzo abbia subito un lieve incidente in moto o se le cause del suo accesso al Pronto soccorso fossero motivate da altro. La donna che lo ha accompagnato, come riportato dal Corriere della Sera, prima ha confermato la presenza del pilota della Honda all’interno dell’ambulatorio di primo intervento sanitario ma poi ha riferito che il pilota era ospite a casa sua e che avrebbe accompagnato un altro loro amico che aveva accusato un malessere, un mal di pancia. Ma questa versione, spiega l’edizione veneta del quotidiano, contrasta con la permanenza del campione, che è durata a lungo all’interno del Pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona.

