Jorge Lorenzo operato: salterà test Sepang/ MotoGp, riuscito intervento alla mano sinistra del pilota Honda

Intervento riuscito per Jorge Lorenzo, che oggi si è sottoposto ad un’operazione chirurgica per ridurre la frattura alla mano. Ma il nuovo pilota della Repsol Honda HRC non prenderà parte ai test di Sepang. Il maiorchino ora resterà in osservazione nella clinica di Barcellona, dove è stato operato all’osso scafoide della mano sinistra in seguito alla caduta rimediata in allenamento nei pressi di Verona. Dopo l’osservazione per le prossime 24 ore, ci sarà un ulteriore riposo di quattro giorni, dopo il quale Jorge Lorenzo potrà cominciare le cure fisioterapiche che gli permetteranno di recuperare completamente l’uso dell’arto infortunato. Ma purtroppo per lui non potrà partecipare ai test di Sepang che si terranno dal 6 all’8 febbraio. Lorenzo dovrà provare a tornare in sella per i test del Qatar, in programma dal 23 al 25 sempre di febbraio. Certa invece la presenza di Jorge Lorenzo per il lancio della nuova stagione di MotoGp della Honda, in programma mercoledì 23 gennaio.

JORGE LORENZO OPERATO: SALTERÀ TEST SEPANG

Jorge Lorenzo aveva subito un intervento al polso sinistro lo scorso 23 ottobre, per riparare i danni ad un legamento, conseguenza di una caduta durante le prove libere del GP in Thailandia. Nell’intervento di oggi è stata applicata una vite in titanio inserita tramite una tecnica minimamente invasiva. Il nuovo anno comunque non sembra essere cominciato nel migliore dei modi per la Honda, visto che tutti i suoi piloti sono infortunati. Marc Marquez non è al top perché il 4 dicembre ha subito un intervento chirurgico alla spalla che più volte si era dislocata durante il 2018. Ma al peggio non sembra esserci fine… Non dimentichiamo che anche il team satellite Honda di Lucio Cecchinello non è al meglio visto che Cal Crutchlow nella gara di Philipp Island del 2018 ha subito un grosso infortunio rompendosi la gamba destra terminando così la sua stagione. Quindi tornerà in sella dopo molti mesi di stop forzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA