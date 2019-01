Presentazione Honda 2019/ Streaming video e diretta tv: ecco la nuova moto di Marquez e Lorenzo (Motogp)

Ci siamo, è il giorno della presentazione della Honda HRC 2019 di MotoGp. Dopo lo svelamento della Ducati 2019, ecco che oggi mercoledì 23 gennaio 2019 si alzerà il sipario su un’altra protagonista della stagione 2019 della Motogp: oggi infatti è atteso al presentazione della nuova Honda 2019, ovvero la moto del campione del mondo Marc Marquez e del suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo. L’attesa è tantissima per lo scoprimento del nuovo gioiello della casa giapponese: la Honda infatti si è confermata come pilota ma soprattutto moto, il miglior team di questi ultimi anni: lo confermano i cinque campionati del mondo vinti dal stesso spagnolo di Cervera proprio con il team giapponese, che è quindi pronto nuovamente a stupire per la prossima stagione 2019. L’evento di oggi poi sarà ulteriormente speciale e non solo perché vedremo finalmente la nuova vettura dell’ala dorata e pure la livrea di Lorenzo, fresco pilota Honda dopo il burrascoso addio con la Ducati a fine stagione: oggi infatti si festeggerà anche i 25 anni di unione tra Honda e Repsol oltre che il 50^ anniversario dell’ingresso della casa giapponese nel mondo delle corse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGURIE LA PRESENTAZIONE HONDA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la presentazione della Honda 2019 sarà attesa per le ore 10.30 presso il Campus Repsol di Madrid. L’evento però non sarà disponibile in diretta tv, benché di certo i principali media sportivi trasmetteranno i momenti salienti della cerimonia. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di seguire la diretta streaming video della cerimonia di presentazione della Honda 2019, dove non mancheranno Marc Marquez e Jorge Lorenzo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PRESENTAZIONE HONDA

PRESENTAZIONE HONDA 2019: I PROTAGONISTI

Oltre che alla nuova Honda 2019, pronta a scendere in pista per la stagione 2019 della Motogp, i riflettori saranno puntati ovviamente sui due piloti che reggeranno le insegne del team giapponese, ovvero il campione del mondo Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il team è certamente da sogno, ma sono anche tante le perplessità sorte dopo l’annuncio dell’arrivo del ex ducatista. Le ambizioni di Marquez sono ben note specie dopo gli ultimi 4 mondiali diventi di fila: rimane da capire quale sarà il ruolo di Lorenzo, che certo non si accontenterà di fare da seconda guida al connazionale. I due profili potrebbero infatti presto venirsi a scontrare anzi la Honda dovrà fare attenzione a gestire due”cavalli di razza” come sono i due spagnoli, che certo puntano al massimo. Solo con proseguo della stagione si capirà come i due conviveranno: intanto dovremmo attendere non poco perché sia Marquez che Lorenzo si facciano vedere in pista. Dopo l’operazione subita nei giorni scorsi alla mano infatti l’ex Ducati sarà costretto a saltare i test di Sepang, previsti per i primi giorni di febbraio (dove però non mancherà lo stesso Marquez). Siamo quindi in attesa quindi di ammirare la nuova Honda 2019 in pista, ma intanto andiamo ad alzare i veli sul nuovo gioiello giapponese per la prossima stagione di Motogp.