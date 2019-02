Diretta test MotoGp Losail/ Streaming video e tv: orari e classifica 1^ giornata

La diretta dei test MotoGp a Losail segna un’altra tappa di avvicinamento all’ormai imminente Mondiale 2019 della MotoGp. Naturalmente in palio non c’è ancora nulla, ma i tre giorni di test che ci attendono da oggi (sabato 23 febbraio 2019) fino a lunedì saranno naturalmente molto importanti, perché ci daranno risposte molto significative sul livello di competitività e di affidabilità delle varie moto e diranno ad ogni team della MotoGp su quali aspetti avrà invece ancora da lavorare a due sole settimane dall’inizio del Motomondiale, che avverrà domenica 10 marzo proprio con il Gran Premio del Qatar a Losail. I motori della MotoGp si accenderanno per questa prima giornata dei test di Losail alle ore 14.00 italiane: come da tradizione infatti n Qatar si gira in notturna, anche perché poi la gara sarà disputata in queste stesse condizioni e già negli anni scorsi la sessione di test in Qatar si accendeva solamente dopo il tramonto. Questa per di più sarà l’ultima sessione di test prima del via al Motomondiale: ecco perché questi tre giorni di test MotoGp a Losail saranno molto importanti, anche più del solito…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp da Losail, che andranno in scena dalle ore 14.00 alle ore 20.00 italiane, cioè dalle ore 16.00 alle 22.00 locali, perché come accennato si girerà in notturna, come poi sarà anche in occasione del Gran Premio. Questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 23.30 di stasera la trasmissione Paddock Live Show – Speciale Test Qatar per analisi e commenti sulla giornata di test che però a Losail sarà ormai abbondantemente terminata.

DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL: I PROTAGONISTI ATTESI

Abbiamo già parlato della grande importanza dei test MotoGp a Losail, gli ultimi tre dei sei giorni di lavoro in pista che in tutto piloti e scuderie hanno nel 2019 per preparare il debutto nel Motomondiale. I tre giorni di Sepang ci hanno dato risposte non facili da decifrare: la Ducati aveva chiuso con il botto, piazzando addirittura quattro piloti nelle prime quattro posizioni della classifica dei tempi dell’ultima giornata, ma naturalmente questo non è l’unico dato da considerare quando si parla dei test pre-stagione. La Honda ad esempio si era ben difesa, anche se Marc Marquez era a mezzo servizio, mentre Jorge Lorenzo era stato del tutto assente in Malesia: con il passare dei giorni il dolore dovrebbe farsi sentire di meno e di conseguenza ci attendiamo la Hrc grande protagonista di questi tre giorni di test MotoGp che per loro saranno ancora più significativi. La Yamaha è apparsa in crescita e naturalmente Valentino Rossi e Maverick Vinales sperano di confermare questa sensazione, lo stesso discorso vale per la Suzuki di Alex Rins, che punterà ad essere la mina vagante della MotoGp 2019. Cosa ci dirà di nuovo la pista di Losail? Lo scopriremo presto, parola al cronometro!



