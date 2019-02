Diretta test MotoGp Losail/ Streaming video e tv: orari e classifica 2^ giornata

La diretta dei test MotoGp a Losail, dei quali oggi domenica 24 febbraio 2019 è in programma la seconda di tre giornate, è una fondamentale tappa di avvicinamento all’imminente Mondiale 2019 della MotoGp. Naturalmente in palio non c’è ancora nulla, ma i tre giorni di test che stiamo vivendo fino a domani saranno molto significativi sul livello di competitività e di affidabilità delle varie moto, perché questa è l’ultima occasione di fare prove in pista a due sole settimane dall’inizio del Motomondiale, che avverrà domenica 10 marzo proprio con il Gran Premio del Qatar a Losail. I motori della MotoGp si accenderanno anche per questa seconda giornata dei test di Losail alle ore 14.00 italiane: come da tradizione in Qatar si gira in notturna, anche perché poi la gara sarà disputata in queste stesse condizioni e dunque anche la sessione di test a Losail si disputa in gran parte dopo il tramonto, vero e proprio “test event” per la gara ormai vicinissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp da Losail, che andranno in scena dalle ore 14.00 alle ore 20.00 italiane, cioè dalle ore 16.00 alle 22.00 locali, perché come accennato si girerà in notturna, come poi sarà anche in occasione del Gran Premio. Questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 23.30 di stasera la trasmissione Paddock Live Show – Speciale Test Qatar per analisi e commenti sulla giornata di test che però a Losail sarà ormai abbondantemente terminata.

DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL: VERSO LA NUOVA STAGIONE

Mancando appena due settimane esatte al primo Gran Premio della stagione della MotoGp, cogliamo l’occasione dei test a Losail per illustrare alcuni dati salienti del Motomondiale ormai davvero imminente. Le gare saranno in totale 19, senza cambiamenti di calendario perché abbiamo avuto la conferma di tutti i Gran Premi già presenti nel 2018 compresa la new entry Thailandia. Confermate di conseguenza anche le due gare italiane: la MotoGp farà dunque tappa al Mugello domenica 2 giugno, tra l’altro proprio il girono della Festa della Repubblica, mentre la gara a Misano Adriatico sarà domenica 15 settembre, una settimana dopo rispetto all’anno scorso perché di una settimana è slittata anche Monza in Formula 1. Quanto ai piloti, sappiamo che la grande novità sarà la coppia Honda formata da Jorge Lorenzo al fianco del campione del Mondo in carica Marc Marquez, mentre la Ducati ha promosso nel team ufficiale Danilo Petrucci al fianco di Andrea Dovizioso, con l’iridato della Moto2 Francesco Bagnaia che ha preso il posto proprio di Petrucci alla Pramac. Cambio anche per Franco Morbidelli, che è passato alla Yamaha Tech 3, mentre naturalmente nel team interno della Casa giapponese avremo ancora l’eterno Valentino Rossi insieme a Maverick Vinales. Anno di novità pure per Andrea Iannone, che è passato dalla Suzuki alla Aprilia per un altro intrigante binomio tutto italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA