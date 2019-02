Diretta Test Motogp Losail/ Streaming video e tv: orario (3^ giornata)

Si chiude oggi lunedi 25 febbraio 2019 la tre giorni di test per la Motogp a Losail: ultima giornata di prove quindi sulla pista del Qatar prima che proprio qua il prossimo 10 marzo verrà dato il via ufficiale al Mondiale 2019. Ecco dunque che tutti i team vorranno sfruttare al massimo queste ultime ore a disposizione per poter valutare ed eventualmente aggiustare il tiro in vista del primo Gran premio del Motomondiale. Sono infatti tante le soluzioni portate in Qatar specie a livello aerodinamico (Ducati in primis): occorrerà verificare nuovamente come queste si comportano. Come accaduto però già sabato e domenica scorsi, gli appassionati italiani, che dovranno fare i conti con il fuso orario con il Qatar, dovranno attendere le ore 14,00 italiane per il semaforo verde della terza e ultima giornata di test per la Motogp a Losail: ricordiamo inoltre che la bandiera a scacchi conclusiva non sarà prevista prima delle ore 20,00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Ricordiamo che anche oggi non ci sarà la possibilità di seguire in diretta tv i test di Losail e inoltre non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per seguire quanto accadrà in Qatar ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 23.30 di stasera la trasmissione Paddock Live Show – Speciale Test Qatar per analisi e commenti sulla giornata di test che però a Losail sarà ormai abbondantemente terminata.

TEST MOTOGP A LOSAIL: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Considerando anche quanto visto nella giornata di ieri, la seconda per i test della Motogp a Losail, ecco che i riflettori si accenderanno innanzitutto sulle Ducati di Dovizioso e Petrucci: i due piloti italiani che pure hanno provato diverse soluzioni aerodinamiche parecchio interessanti, ci hanno messo poco a imporsi sia sul passo gara che sul giro secco come dimostrano anche le graduatorie dei tempi (anche Se Rins ha alfine trovato il primo crono della giornata ieri). Attenzione poi anche alla Yamaha di Valentino Rossi e Vinales: i due hanno giocato in maniera coperta nella seconda giornata di test, ma i risultati ottenuti solo sabato scorso parlano di un netto miglioramento per le moto della casa del Diapason, evidente poi ieri specialmente per lo spagnolo. Ora però bisognerà verificare la tenuta della M1 che ha pure ancora parecchi dettagli da sistemare, come dimostrano le prove del Dottore in pista ieri. Discorso diverso per la Honda di Marquez e Lorenzo: i pochi dati che ci sono arrivato parlano di un team in ottima salute ma non i piloti. Entrambi gli spagnoli faticano a dare il massimo in pista, specie sul long run, ancora sofferenti per gli infortuni patiti in questi mesi.



