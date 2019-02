DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG/ Streaming video e tv: Dovizioso in testa, Rossi quarto (2^ giornata)

Siamo nel vivo della seconda giornata di test a Sepang per la Motogp e davvero la situazione sull’asfalto malese è rovente, nel vero senso della parola. Per tuti i piloti effettuare lunghi run sull’asfalto sta diventando proibitivo per le altissime temperature registrate: pure il cemento è andato oltre i 60 gradi e in tali condizioni, ottenere risultati prestazionali appare ben complicato. Intanto però quando mancano circa due ore abbondanti alla bandiera a scacchi conclusiva, vediamo che la situazione in classifica è ben chiara. In testa troviamo infatti la Ducati di Andrea Dovizioso, che ha fermato il cronometro sull’ 1.59.562, fornendo quindi ottimi segnali dalla rossa pure in queste condizioni difficili. Appena dietro alla prima piazza ecco poi Crutchlow e Vinales a completare il podio, mentre la Yamaha di Valentino Rossi è quarta ma con un ritardo di appena 0.63 centesimi dal connazionale. Chiudono quindi la temporanea top ten Marquez, Petrucci, Rabat, Rins, Miller e Alex Espargaro. (Agg Michela Colombo)

LA GIORNATA DI OGGI

Anche oggi, giovedì 7 febbraio 2019, ci terrà compagnia la diretta dei test MotoGp a Sepang, primo atto agonistico del nuovo anno per tutti i protagonisti della MotoGp che verrà, anche se già a novembre tra Valencia e Jerez c’erano state alcune giornate di prova, nelle quali naturalmente si era cominciato a lavorare in ottica Motomondiale 2019. Adesso però si fa sempre più sul serio, anche perché abbiamo ancora questi tre giorni di test MotoGp a Sepang (oggi è il secondo) e poi altri tre giorni a Losail dal 23 al 25 febbraio, che saranno una sorta di prova generale della prima gara della stagione, il Gran Premio del Qatar di domenica 10 marzo. Di conseguenza questa sessione dei test invernali della MotoGp presso il Sepang International Circuit, sede da molti anni del Gran Premio della Malesia, a pochi chilometri dalla capitale malese Kuala Lumpur, ha una straordinaria importanza e già tutti guarderanno il cronometro con grande attenzione, anche se naturalmente il dato sulla prestazione pura non sarà l’unico da prendere in considerazione, con passo gara e affidabilità che sono naturalmente altre due voci fondamentali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A SEPANG

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp da Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario che ci separano dalla Malesia – per la precisione, si girerà dalle ore 3.00 di notte alle 11.00 di mattina in orario italiano. Questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Sepang, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy MotoGp per analisi e commenti sulla giornata di test che però a Sepang sarà ormai abbondantemente terminata.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG: I PROTAGONISTI ATTESI

I test MotoGp a Sepang sono dunque uno snodo molto importante per cominciare bene la stagione. Dopo la prima giornata sorride la Honda, pur schierando solamente Marc Marquez dei due piloti ufficiali, dal momento che Jorge Lorenzo è assente a causa della frattura allo scafoide del polso sinistro. Problema non da poco per Lorenzo, che in questo 2019 comincia una nuova avventura in sella alla Honda e dunque avrebbe bisogno di prendere confidenza con la sua nuova moto, ma la Honda sicuramente può sorridere pensando che un Marquez a sua volta convalescente è già al comando della classifica dei tempi. Le gerarchie per ora sono naturalmente tutte da stabilire, comunque i piloti ufficiali dei team più attesi sono tutti fra i primi dieci: ieri si è messo in evidenza Alex Rins con la Suzuki che reciterà da outsider, entro l’ottavo posto comunque troviamo sia le due Yamaha di Mavericks Vinales e Valentino Rossi (che ieri ha ottenuto il sesto miglior tempo), sia le due Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Oggi si continua a lavorare, primeggiare nei tempi non è l’unica cosa che conta ma di certo farebbe molto bene a chiunque, anche dal punto di vista psicologico.



