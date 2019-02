Diretta Test Motogp Sepang 2019/ Streaming video e tv, orario e classifica (3^ giornata, 8 febbraio)

Si accenderà oggi venerdì 8 febbraio l’ultima giornata di test per la Motogp a Sepang: ultima occasione quindi per tutti i prossimi protagonisti del motomondiale di mettersi alla prova sulle nuove vetture, prima di dover posticipare a fine mese tutto il lavoro di preparazione per il primo Gran premio della stagione ormai fin troppo vicino. Anche oggi quindi nessuno mancherà l’appuntamento con il circuito poco distante da Kuala Lumpur benché certo le condizioni in cui si stanno svolgendo questa tre giorni di prove non sono affatto semplici. Anche ieri infatti come abbiamo dovuto registrare, le temperature dell’asfalto hanno superato i sessanta gradi e tra forte caldo e umidità , le difficoltà non mancano per tutti. Cionondimeno i dati raccolti in questa test della Motogp a Sepang si riveleranno davvero molto utili e già i protagonisti hanno cominciato a fissare le proprie valutazioni, in primis i piloti Yamaha e Valentino Rossi, con il Dottore non a pieno soddisfatto da solo sesto posto ottenuto nella prima giornata, come pure nella seconda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A SEPANG

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp da Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario che ci separano dalla Malesia – per la precisione, si girerà dalle ore 3.00 di notte alle 11.00 di mattina in orario italiano. Questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Sepang, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy MotoGp per analisi e commenti sulla giornata di test che però a Sepang sarà ormai abbondantemente terminata.

DIRETTA TESTA MOTOGP SEPANG: I PROTAGONISTI ATTESI

Come annunciato prima tra i protagonisti già attesi non vi possono che essere i piloti della Yamaha che puntano al prossimo campionato per riscattare qualche annata non proprio nelle corde. Ecco che però Rossi non è apparso troppo soddisfatto del lavoro fatto dal sua casa e lo stesso pilota di Tavullia in entrambe le giornate non è mai adatto oltre al sesto piazzamento. Chi invece sta raccogliendo risultati è il compagno di squadra Vinales, che nel time attack finale della seconda giornata di test a Sepang ha strappato il primo tempo. Occhi puntati poi sulle due Ducati di Dovizioso e Petrucci: il primo ha letteralmente dominato la sessione mattutina ieri a sulla pista malese e il pilota umbro ha pure fatto bene nelle retrovie. Non dimentichiamo poi anche il duo Honda, dove però non figura Lorenzo rimasto a casa: in questo senso la nota dolente è proprio il campione del mondo Marquez, che pure aveva terminato la prima giornata di prove per la Motogp in testa alla classifica dei tempi. Lo spagnolo infatti ieri ha potuto girare poco e spingere poco, sentendo ancora molto dolore alla spalla recentemente operata.



