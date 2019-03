Diretta MotoGp/ Streaming video SKY, gara live: vincitore e podio (Qatar 2019)

MotoGp in diretta oggi, domenica 10 marzo, con il Gran Premio del Qatar 2019 sul circuito di Losail, primo appuntamento con il Motomondiale 2019. È finalmente arrivato il giorno che tutti gli appassionati e i tifosi della MotoGp attendevano da ormai quasi quattro mesi, da quando il 18 novembre scorso era sceso il sipario sulla stagione precedente, che per altro aveva già emesso con ampio anticipo tutti i suoi verdetti. D’accordo, in mezzo ci sono stati test, presentazioni, eccetera: ma le emozioni di un Gran Premio non hanno paragoni e oggi finalmente finisce il digiuno. Attenzione agli orari, anomali in quanto il Gp Qatar è una gara in notturna (nel 2008 fu una novità assoluta nella storia del motociclismo iridato, ormai a Losail è una tradizione): i semafori si spegneranno alle ore 18.00 italiane, quando è in programma la partenza della prima gara della classe regina in questo nuovo Mondiale, sulla distanza di 22 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da sei curve a sinistra e dieci a destra. La larghezza del nastro d’asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, per la precisione 1068 metri, ed è uno tra i più lunghi del Mondiale e tratto più caratteristico del circuito del Qatar.

STREAMING MOTO GP: TUTTI GLI ORARI

Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Qatar saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio d’apertura del Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Qatar 2019 della MotoGp sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 18.00 e con la MotoGp in programam alle ore 21.15, mentre in chiaro non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP QATAR: IL WARM-UP

Ricordiamo però che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica con la diretta MotoGp per il Gp Qatar sarà quello con il warm-up alle ore 13.40 italiane, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione, specie nelle circostanze particolari che caratterizzano Losail (gara in notturna e nel deserto). Aggiungiamoci che questa sarà la prima gara con nuove moto per tanti piloti compresi alcuni big: in primo piano naturalmente c’è il passaggio di Jorge Lorenzo dalla Ducati alla Honda per formare un vero e proprio Dream Team con il connazionale Marc Marquez, coppia naturalmente fenomenale ma potenzialmente anche rischiosa, perché due campioni di così grande livello sotto lo stesso tetto non sono mai facili da gestire – sarà una brutta gatta da pelare per i dirigenti Hrc.

I PROTAGONISTI ATTESI

Dunque, come ogni anno alla prima gara, bisognerà fare i conti con diverse incognite in questa diretta MotoGp: nessuno può sapere esattamente come si comporteranno le moto nella parte finale della gara, in particolare chi saprà consumare meno le gomme avrà certamente un grosso vantaggio rispetto agli avversari. Tutti speriamo in un bis dello straordinario epilogo di ormai quattro anni or sono, quando Valentino Rossi si impose davanti ad Andrea Dovizioso ed Andrea Iannone, una straordinaria tripletta italiana come non se ne vedevano da quasi un decennio. La Ducati in genere va quasi sempre molto forte in Qatar: Dovizioso a Losail proprio a partire da quella gara del 2015 ha infilato tre secondi posti consecutivi ed infine la vittoria in volata dell’anno scorso in volata contro Marc Marquez, battuto per appena una manciata di millesimi. Di certo sia il Dottore sia la Rossa di Borgo Panigale gradiscono molto il tracciato di Losail, perciò si può sperare in una grande gara. La Yamaha è particolarmente attesa perché arriva da due stagioni complicate e di conseguenza tutti vogliono scoprire se il 2019 potrà essere l’anno del riscatto per la M1 di Valentino e del suo compagno di squadra Maverick Vinales, mentre la Suzuki e Alex Rins vorranno confermare anche in gara lo status di protagonisti che hanno acquisito nei test invernali, importanti ma attendibili fino a un certo punto. Ma adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGp sul circuito di Losail sta per cominciare…



