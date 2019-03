Oggi sarà un giorno decisivo per la Ducati: questa mattina infatti si è riunita a Ginevra la Corte d’appello della Fim per decidere della regolarità o meno dello spoiler che era stato montato sulla rossa di Dovizioso, Miller e Petrucci durante il Gp del Qatar e che è stato contestato da alcuni team nei giorni scorsi. La vicenda è nota: nella prima prova del Mondiale motogp del Qatar è stato proprio il pilota di Forlimpopoli a trovare la vittoria ma subito il suo trionfo era stato contestato per la presenza di questo spolier sulla Ducati. Secondo gli accusatori e quindi Honda, Ktm, Aprilia eSuzuki, questa appendice posta davanti alla gomma posteriore della moto produrrebbe carico aerodinamico, effetto chiaramente vietato dal regolamento. La Ducati già nei giorni scorsi si era difesa affermando che tale spolier avrebbe come scopo primario quello di raffreddare la gomma posteriore: erano seguite poi minacce di querele da casa della rossa di Borgo Panigale. Va infatti precisato che in una circolare diramata prima del Gp del Qatar lo stesso direttore tecnico della federazione Danny Aldrige aveva confermato la legalità dello spoiler. Nei giorni scorsi la federazione ha quindi progettato il ricorso, ma la questione è stata portata ancher di fronte alla Corte d’appello a cui ora toccherà pronunciarsi.

RICORSO DUCATI: I POSSIBILI SCENARI

In attesa quindi che da Ginevra si decida della regolarità dello spoiler della Ducati, e quindi dell’effettiva vittoria ddi Dovizioso al Gran premio del Qatar, sono tre gli scenari che ci attendono oggi. La Fim e la corte giudicante potrebbe quindi validare la regolarità dello spoiler, come aveva già fatto il dt Aldrige (oggi chiamato a testimoniare ovviamente). In tal caso la vittoria a Losail di Dovizioso verrebbe confermata e la vicenda si chiuderebbe qui. Seconda ipotesi è che lo spoiler venga giudicato irregolare: in tal caso Dovizioso e Petrucci verrebbero squalificati e privati dei punti vinti in Qatar e sarebbe Marquez a balzare in vetta alla classifica. Terza ipotesi di soluzione: l’appendice verrebbe dichiarata irregolare ma il risultato del Gran premio invece confermato. Di fatto la ducati non verrebbe privata dei suoi punti, ma le rosse non potranno usare lo spoiler nella prossima prova argentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA